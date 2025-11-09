Morata lạc lối ở Como

Alvaro Morata đang lạc lối ở Como. Không bàn thắng, không tự tin, và giờ là cả sự mệt mỏi trong ánh mắt. Trận gặp Cagliari hôm 8/11 phơi bày tất cả.

Fabio Pisacane hiểu rất rõ đối thủ của mình. Ông bảo Yerry Mina hãy đánh vào điểm yếu của Morata: tâm lý. Với một trung vệ lì lợm như Mina, kế hoạch đó quá đơn giản. Chỉ cần vài pha va chạm, vài lời khiêu khích, Morata mất bình tĩnh. Anh trở nên nóng nảy, mất tập trung, và rồi tự mình gỡ bỏ niềm tin cuối cùng còn sót lại.

Morata đến Como để tìm lại bản năng sát thủ, để ra sân nhiều hơn trước World Cup 2026. Nhưng sau 11 trận ở Serie A, anh vẫn trắng tay. Sáu lần đá chính, hai lần mang băng đội trưởng, vẫn không đủ để cứu lấy hình ảnh của một tiền đạo từng khoác áo Real Madrid, Juventus, Chelsea và Atlético. HLV Cesc Fabregas vẫn tin anh, các đồng đội vẫn tôn trọng anh, nhưng bóng đá không kiên nhẫn với người đứng yên.

Trận gặp Cagliari trở thành điểm gãy. Sau khi sút hỏng phạt đền trước Napoli, Morata tiếp tục vấp ngã. Phút 61, anh xin được thay ra. Không phải vì chấn thương. Chỉ vì quá mệt mỏi trong cuộc đấu với Mina. Trung vệ người Colombia khóa chặt anh suốt trận, khiến mọi nỗ lực đều vô nghĩa. “Va chạm là một phần của bóng đá”, Mina nói sau trận. Một câu ngắn, nhưng đầy tính châm chọc.

Khoảnh khắc Morata giơ tay ra hiệu “thay tôi đi” là hình ảnh khó quên. Nó cho thấy sự đầu hàng của một tiền đạo đang rạn vỡ. Khi niềm tin cạn kiệt, cơ thể sẽ tự phản ứng. Fàbregas không trách học trò, chỉ nói rằng anh cần “kiên nhẫn và chăm chỉ hơn”.

Morata từng là người hùng trong những trận cầu lớn. Giờ đây, anh bị nhấn chìm bởi chính tâm lý của mình. Đôi khi, bàn thắng không đến vì kỹ năng, mà vì nỗi sợ hãi đã chiếm chỗ niềm tin.

Kỳ nghỉ sắp tới là cơ hội để Morata thở lại, tập lại, và có thể tìm lại chính mình. Nhưng nếu không thoát khỏi chiếc bóng tâm lý đang phủ lên, anh sẽ chỉ còn là cái tên gợi nhớ về một tài năng từng hứa hẹn mà chưa bao giờ giữ được lời.