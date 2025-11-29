Como khiến cả Serie A thán phục

Rạng sáng 29/11, đội bóng của HLV Cesc Fabregas trình diễn một trận đấu áp đảo để đánh bại Sassuolo với tỷ số 2-0, ở vòng 13 Serie A.

Como đang trở thành điểm nhấn thú vị nhất Serie A mùa này dưới sự dẫn dắt của HLV Cesc Fabregas.

Tại sân Giuseppe Sinigaglia thơ mộng bên hồ Como, HLV Fabregas cùng các học trò tiếp tục chứng tỏ tại sao họ đang là "hiện tượng" của Serie A và bóng đá châu Âu mùa này Como chơi một trận đấu thăng hoa để đánh bại Sassuolo, qua đó duy trì chuỗi trận bất bại ấn tượng lên con số 12.

Ngay từ những phút đầu, Como thể hiện rõ ý đồ kiểm soát thế trận với những pha phối hợp một chạm nhanh gọn, đẩy Sassuolo lùi sâu về phần sân nhà. Phút 14, từ tình huống phạt góc, bóng bật ra đúng chân Anastasios Douvikas và tiền đạo người Hy Lạp dễ dàng đá bồi cận thành, mở tỷ số 1-0 cho Como. Sau bàn thắng, đội chủ nhà tiếp tục tạo ra hàng loạt cơ hội.

Bước sang đầu hiệp hai, Como nhân đôi cách biệt khi Alberto Moreno băng lên đúng lúc đánh đầu cận thành vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 53.

Với chiến thắng thuyết phục này, Como kéo dài chuỗi bất bại lên 12 trận (6 thắng, 6 hòa). Tính trên mọi đấu trường thầy trò Cesc Fabregas bất bại 14 trên 15 trận gần nhất.

Como còn cho thấy họ là một trong những đội bóng có phong cách rõ nét nhất Serie A hiện tại.

Với chiến thắng này, Como vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Serie A, chỉ còn cách đội đầu bảng Roma đúng 3 điểm. Và có lẽ, những CĐV Como mộng mơ bắt đầu nghĩ về cuộc đua vô địch.

Hành trình cổ tích của đội bóng mới lên hạng Serie A mùa trước đang khiến cả Italy phải trầm trồ.