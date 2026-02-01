Liên tiếp hòa và thua, Aston Villa nguy cơ bị MU vượt mặt

Đêm 7/2, Aston Villa dần hụt hơi trong cuộc đua vô địch khi hòa Bournemouth 1-1 thuộc vòng 25 Premier League.

Villa hòa và thua 2 trận liên tiếp.

Aston Villa nguy cơ bị MU vượt mặt khi chuỗi trận thiếu ổn định tiếp tục kéo dài. Kết quả hòa 1-1 trước Bournemouth trên sân Vitality khiến thầy trò Unai Emery có trận thứ 2 liên tiếp không thắng, sau thất bại trước Brentford. Khoảng cách giữa Villa với MU bị rút ngắn xuống còn 3 điểm, báo hiệu sức ép ngày một lớn.

Bước vào trận đấu, Bournemouth mang theo sự hưng phấn cao độ. Đoàn quân của Andoni Iraola thoát khỏi giai đoạn sa sút bằng chuỗi phong độ ấn tượng, trong đó có những chiến thắng trước Tottenham và Liverpool. Lối chơi tấn công giàu năng lượng của "The Cherries" tạo ra nhiều khó khăn cho Villa, bất chấp đội khách sở hữu dàn cầu thủ chất lượng hơn.

Dù vậy, Aston Villa lại mở tỷ số trước. Tận dụng một khoảnh khắc chuyển trạng thái nhanh trong hiệp một, Morgan Rogers dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp sau đường kiến tạo của Jadon Sancho, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành.

Nhưng đó gần như là điểm sáng hiếm hoi của họ trong hiệp đấu đầu tiên. Bournemouth liên tục đáp trả, buộc Emiliano Martinez phải trổ tài cứu thua nhiều lần để giữ lợi thế mong manh.

Villa hoàn toàn có nguy cơ bị MU vượt mặt nếu không sớm chấn chỉnh phong độ.

Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn nghiêng về phía đội chủ nhà. Bournemouth gia tăng sức ép, đẩy cao đội hình và cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 55, Rayan thoát xuống thông minh và dứt điểm chìm hiểm hóc gỡ hòa 1-1, trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả Vitality.

Những phút còn lại chứng kiến màn ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng thủ 2 đội khiến trận đấu khép lại mà không có thêm bàn thắng.

Kết quả giúp Bournemouth nối dài chuỗi trận tích cực, nhưng với Aston Villa, đó lại là 2 điểm đánh rơi đáng tiếc. Trong bối cảnh MU đang tăng tốc mạnh mẽ phía sau, vị trí và tham vọng giành vé dự Champions League của Villa rõ ràng bị đe dọa.

