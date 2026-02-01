Chấm điểm MU trận thắng Tottenham

|
Senne Lammens - 6 điểm: Có một pha xử lý bằng chân khá chệch choạc trong hiệp một, nhưng nhìn chung không phải hoạt động nhiều do Tottenham tỏ ra bế tắc sau khi mất người.
|
Diogo Dalot - 7 điểm: Hoạt động năng nổ bên hành lang phải, suýt ghi bàn trong hiệp hai. Phòng ngự chưa thật sự chắc chắn nhưng bù lại là tình huống thực hiện đường căng ngang chất lượng dẫn tới bàn thắng thứ hai.
|
Harry Maguire - 6 điểm: Đôi lúc lúng túng trước Xavi Simons ở giai đoạn đầu trận, thiếu đi sự điềm tĩnh thường thấy trong những tuần gần đây.
|
Lisandro Martinez - 6 điểm: Chủ động dâng cao, chuyền và luân chuyển bóng khá tốt. Tuy nhiên, một pha xử lý lỗi ở hiệp hai suýt khiến MU trả giá.
|
Luke Shaw - 7 điểm: Cú sút buộc Vicario phải trổ tài trong hiệp hai. Nhìn chung Shaw ít chịu sức ép ở trận đá chính thứ 25 liên tiếp tại Premier League.
|
Casemiro - 7 điểm: Khởi đầu không quá ấn tượng, còn phải nhận pha vào bóng rát từ Romero. Dần chơi tốt hơn và tiếp tục cho thấy khả năng đe dọa khung thành đối phương.
|
Kobbie Mainoo - 8 điểm: Pha nhả bóng tinh tế cho Bryan Mbeumo mở tỷ số là điểm nhấn. Làm chủ tuyến giữa với những pha phối hợp thông minh và khả năng chọn vị trí chín chắn.
|
Amad Diallo - 6 điểm: Có vài pha bứt tốc đáng chú ý trong hiệp một nhưng chưa thật sự tạo ra khác biệt rõ rệt khi MU cần thêm đột biến.
|
Bruno Fernandes - 7 điểm: Nhập cuộc tốt, dù đôi lúc xử lý hơi cầu toàn. Dù vậy, vẫn là hình ảnh quen thuộc của Fernandes với khoảnh khắc ghi bàn đẳng cấp giúp MU giữ nhịp và giải tỏa áp lực vào cuối trận.
|
Matheus Cunha - 7 điểm: Thiếu may mắn với cú dứt điểm đẹp mắt trong hiệp một. Khả năng liên kết tốt, nhưng dần tỏ ra mờ nhạt sau giờ nghỉ.
|
Bryan Mbeumo - 8 điểm: Dứt điểm tinh tế mở tỷ số, chọn vị trí và di chuyển rất thông minh. Một trong những nhân tố nổi bật nhất trên hàng công MU.
|
Benjamin Sesko - 6 điểm: Chơi xông xáo sau khi vào sân, nhưng pha khống chế lỗi khiến anh bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số là 2-0.
