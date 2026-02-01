Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Chấm điểm MU trận thắng Tottenham

  • Chủ nhật, 8/2/2026 00:00 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Manchester Evening News chấm Kobbie Mainoo và Bryan Mbeumo cao điểm nhất trong chiến thắng 2-0 của MU trước Tottenham thuộc vòng 25 Premier League tối 7/2.

MU anh 1

Senne Lammens - 6 điểm: Có một pha xử lý bằng chân khá chệch choạc trong hiệp một, nhưng nhìn chung không phải hoạt động nhiều do Tottenham tỏ ra bế tắc sau khi mất người.
MU anh 2

Diogo Dalot - 7 điểm: Hoạt động năng nổ bên hành lang phải, suýt ghi bàn trong hiệp hai. Phòng ngự chưa thật sự chắc chắn nhưng bù lại là tình huống thực hiện đường căng ngang chất lượng dẫn tới bàn thắng thứ hai.
MU anh 3

Harry Maguire - 6 điểm: Đôi lúc lúng túng trước Xavi Simons ở giai đoạn đầu trận, thiếu đi sự điềm tĩnh thường thấy trong những tuần gần đây.
MU anh 4

Lisandro Martinez - 6 điểm: Chủ động dâng cao, chuyền và luân chuyển bóng khá tốt. Tuy nhiên, một pha xử lý lỗi ở hiệp hai suýt khiến MU trả giá.
MU anh 5

Luke Shaw - 7 điểm: Cú sút buộc Vicario phải trổ tài trong hiệp hai. Nhìn chung Shaw ít chịu sức ép ở trận đá chính thứ 25 liên tiếp tại Premier League.
MU anh 6

Casemiro - 7 điểm: Khởi đầu không quá ấn tượng, còn phải nhận pha vào bóng rát từ Romero. Dần chơi tốt hơn và tiếp tục cho thấy khả năng đe dọa khung thành đối phương.
MU anh 7

Kobbie Mainoo - 8 điểm: Pha nhả bóng tinh tế cho Bryan Mbeumo mở tỷ số là điểm nhấn. Làm chủ tuyến giữa với những pha phối hợp thông minh và khả năng chọn vị trí chín chắn.
MU anh 8

Amad Diallo - 6 điểm: Có vài pha bứt tốc đáng chú ý trong hiệp một nhưng chưa thật sự tạo ra khác biệt rõ rệt khi MU cần thêm đột biến.
MU anh 9

Bruno Fernandes - 7 điểm: Nhập cuộc tốt, dù đôi lúc xử lý hơi cầu toàn. Dù vậy, vẫn là hình ảnh quen thuộc của Fernandes với khoảnh khắc ghi bàn đẳng cấp giúp MU giữ nhịp và giải tỏa áp lực vào cuối trận.
MU anh 10

Matheus Cunha - 7 điểm: Thiếu may mắn với cú dứt điểm đẹp mắt trong hiệp một. Khả năng liên kết tốt, nhưng dần tỏ ra mờ nhạt sau giờ nghỉ.
MU anh 11

Bryan Mbeumo - 8 điểm: Dứt điểm tinh tế mở tỷ số, chọn vị trí và di chuyển rất thông minh. Một trong những nhân tố nổi bật nhất trên hàng công MU.
MU anh 12

Benjamin Sesko - 6 điểm: Chơi xông xáo sau khi vào sân, nhưng pha khống chế lỗi khiến anh bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số là 2-0.
Highlights Manchester United 2-0 Tottenham Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Mbeumo 'đắt xắt ra miếng'

Bàn thắng từ pha dàn xếp phạt góc bất ngờ trước Tottenham Hotspur tiếp tục chứng minh Bryan Mbeumo là bản hợp đồng hiệu quả, tạo khác biệt đúng lúc ở những trận cầu lớn của MU.

3 giờ trước

Người đứng sau bàn thắng tinh quái của MU

Tối 7/2, MU mở tỷ số trong chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Tottenham sau một pha dàn xếp đá phạt góc ấn tượng.

3 giờ trước

Bí quyết giúp MU thắng liên tiếp

Michael Carrick đang tạo nên những dấu ấn đáng chú ý trong giai đoạn tạm quyền tại MU, đặc biệt khi so sánh với người tiền nhiệm Ruben Amorim.

3 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Con trai Rooney gay kinh ngac hinh anh

Con trai Rooney gây kinh ngạc

27 phút trước 00:20 8/2/2026

0

Kai Rooney tiếp tục thu hút sự chú ý khi có màn trình diễn nổi bật trong màu áo đội U16 MU.

Minh Nghi

MU Tottenham MU

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý