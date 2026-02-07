Bí quyết giúp MU thắng liên tiếp

Michael Carrick đang tạo nên những dấu ấn đáng chú ý trong giai đoạn tạm quyền tại MU, đặc biệt khi so sánh với người tiền nhiệm Ruben Amorim.

HLV Carrick tạo dấu ấn trên ghế huấn luyện. Ảnh: Reuters.

Tối 7/2, MU có thắng lợi thứ 4 liên tiếp dưới thời HLV tạm quyền Carrick khi đánh bại Tottenham 2-0, qua đó đảm bảo vị trí chắc chắn trong top 4 Premier League sau vòng 25.

Trong ba trận trước đó cương vị HLV tạm quyền, Carrick giúp MU giành những chiến thắng quan trọng trước Man City, Arsenal và Fulham tại Premier League.

Một trong những điểm nổi bật dưới thời Carrick là sự nhất quán trong việc lựa chọn đội hình xuất phát. Trước cuộc đối đầu với Tottenham, ông tiếp tục giữ nguyên đội hình từng đánh bại Arsenal, cũng chính là đội hình đã vượt qua Man City trước đó.

Như vậy, Carrick đã hai lần liên tiếp sử dụng cùng một đội hình xuất phát, điều hiếm khi xảy ra tại MU dưới thời Amorim.

MU thắng liên tiếp dưới thời Carrick. Ảnh: Reuters.

Thay đổi duy nhất mà HLV Carrick thực hiện trong bốn trận vừa qua là đưa Matheus Cunha vào sân thay cho Patrick Dorgu đang chấn thương. Ngoài điều chỉnh bất khả kháng này, chiến lược gia 44 tuổi vẫn đặt trọn niềm tin vào bộ khung quen thuộc.

Sự ổn định này tạo nên nét tương phản rõ rệt với người tiền nhiệm Amorim. Trong 47 trận tại Premier League khi còn dẫn dắt MU, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chỉ một lần giữ nguyên đội hình xuất phát trong hai trận liên tiếp, ở các cuộc đối đầu với Brighton và Nottingham Forest.

Sau trận hòa 2-2 trước Nottingham Forest, Amorim tiếp tục thay đổi nhân sự khi đưa Harry Maguire, Patrick Dorgu và Noussair Mazraoui trở lại đội hình chính, khiến Leny Yoro, Benjamin Sesko và Diogo Dalot phải ngồi dự bị.

Dù vẫn còn quá sớm để đưa ra những kết luận, những gì HLV Carrick đang làm là rất ấn tượng, cho thấy MU đang tìm lại sự ổn định sau giai đoạn biến động.

