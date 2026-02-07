Mbeumo 'đắt xắt ra miếng'

Bàn thắng từ pha dàn xếp phạt góc bất ngờ trước Tottenham Hotspur tiếp tục chứng minh Bryan Mbeumo là bản hợp đồng hiệu quả, tạo khác biệt đúng lúc ở những trận cầu lớn của MU.

Highlights Manchester United 2-0 Tottenham Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.

Tối 7/2, Manchester United đánh bại Tottenham bằng tỷ số 2-0 ở vòng 25 Premier League. Mbeumo - bản hợp đồng trị giá 71 triệu bảng - ghi bàn mở tỷ số, một lần nữa chứng minh khả năng toả sáng ở những trận đấu lớn.

Phút 38, từ pha phạt góc bên cánh trái, Kobbie Mainoo không treo bóng theo thói quen mà chuyền sệt vào khoảng trống trước vòng cấm, đặt Mbeumo vào tư thế dứt điểm thuận lợi. Cách triển khai bất ngờ ấy phản ánh sự tự tin của MU và khả năng đọc tình huống sắc bén của Mbeumo.

Mùa này, anh ghi 5 bàn tại Premier League trước nhóm "Big Six", gồm các pha lập công vào lưới Liverpool, Manchester City, Arsenal và Tottenham Hotspur (hai lần). Hiệu suất ấy cho thấy Mbeumo xuất hiện đúng lúc khi mức độ cạnh tranh và áp lực được đẩy lên cao nhất.

Riêng với Tottenham, cái duyên của Mbeumo là rất rõ rệt. Anh ghi bàn trong sáu lần chạm trán liên tiếp với Spurs, với tổng cộng 6 bàn, đạt hiệu suất 1 bàn/trận. Ít cầu thủ tại Premier League duy trì được chuỗi hiệu quả như vậy trước cùng một đối thủ, đặc biệt là ở các trận đấu có tính đối kháng cao.

Tính từ khi gia nhập Manchester United, Mbeumo góp dấu giày vào 10 bàn thắng (9 bàn, 1 kiến tạo). Anh cũng gia nhập nhóm những cầu thủ tạo ra cơ hội ăn bàn nhiều nhất của "Quỷ đỏ"

Giá trị của Mbeumo còn nằm ở khả năng di chuyển thông minh, sẵn sàng kéo giãn hàng thủ và chọn vị trí kết thúc gọn gàng. Khi MU cần một cầu thủ biết "xuống tay" trong khoảnh khắc quyết định, Mbeumo thường biết cách lên tiếng.

Với những gì đã thể hiện từ đầu mùa, tiền đạo người Cameroon đang chứng minh mình là bản hợp đồng "đắt xắt ra miếng", mang về lợi ích thực tế và bền bỉ cho đội chủ sân Old Trafford.