MU lần đầu thắng Tottenham sau 4 năm

Đêm 7/2, MU giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Tottenham trên sân nhà ở vòng 25 Premier League.

Ngoài lợi thế sân nhà và việc Tottenham đang bị "bão chấn thương" càn quét, Man Utd còn hưởng lợi khi đối thủ phải chơi thiếu người chỉ sau 30 phút bóng lăn.

Với đội hình đang vận hành trơn tru, các vị trí đạt phong độ cao, không có lý do để "Quỷ đỏ" bỏ lỡ cơ hội chấm dứt chuỗi 4 năm không thắng trước đối thủ Bắc London.

Đoàn quân của Michael Carrick làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian trận đấu, dứt điểm 21 lần, 10 trong số đó đi trúng đích và thu về 2 bàn thắng. Bryan Mbeumo tiếp tục chứng tỏ duyên ghi bàn trước Tottenham, trong khi Bruno cũng góp một pha lập công quan trọng. Ở chiều ngược lại, Spurs chỉ có vỏn vẹn một lần đưa bóng đi trúng đích trong suốt 90 phút.

MU giữ vững vị trí trong top 4 với 44 điểm, hơn Chelsea 4 điểm. Với Carrick, ông giúp đội bóng chủ sân Old Trafford thắng 4 trận liên tiếp, điều người tiền nhiệm Ruben Amorim không thể làm trong suốt nhiệm kỳ.

MU chấm dứt chuỗi trận không thắng trước Tottenham.

Sai lầm khó tha thứ của Cristian Romero ở phút 30 đã khiến thế trận vượt khỏi tầm kiểm soát của Tottenham. Cú đạp thẳng gầm giày vào vùng cổ chân Casemiro khiến trung vệ người Argentina "đi tắm sớm". Theo Otpa, kể từ khi gia nhập Tottenham vào năm 2021, Romero đã bị đuổi khỏi sân 6 lần trên mọi đấu trường, thống kê nhiều nhất so với các đồng nghiệp tại Ngoại hạng Anh.

Khi trung vệ số một bị truất quyền thi đấu, hàng thủ Tottenham không còn duy trì được sự chắc chắn. Chỉ 8 phút sau khi chơi hơn người, chủ nhà mở tỷ số sau một pha dàn xếp đá phạt góc ấn tượng. Mbeumo lại gieo sầu cho HLV Thomas Frank, đồng thời chạm mốc 10 bàn thắng cho MU mùa này.

Mbeumo hòa nhập đầy ấn tượng với Man Utd.

Trong thời gian còn lai, MU thi đấu ung dung và có thêm bàn thắng ấn định thắng lợi sau pha dứt điểm cận thành của Bruno. Ngôi sao người Bồ Đào Nha có bàn thắng thứ 6, đi kèm với đó là 12 pha kiến tạo.

Ở vòng tiếp theo, thầy trò Carrick hành quân đến sân của West Ham, CLB đang đứng thứ 18, trong khi Tottenham trở về sân nhà để tiếp Newcastle.

