MU lên danh sách 4 ứng viên thay Carrick

MU trải qua giai đoạn khởi sắc hiếm hoi dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, nhưng điều đó chưa đủ để đảm bảo cho cựu tiền vệ này giữ vai trò dài hạn tại Old Trafford.

MU không chọn Carrick cho vị trí dài hạn.

Theo BBC, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" sớm lên danh sách rút gọn gồm 4 ứng viên tiềm năng cho vị trí HLV trưởng, trong bối cảnh họ vẫn kiên trì theo đuổi một quy trình bổ nhiệm "bài bản và thận trọng".

Ban lãnh đạo MU giữ quan điểm không vội vàng. Sau khi Amorim ra đi, CLB muốn tiến hành một quá trình đánh giá toàn diện, cân nhắc nhiều ứng viên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Và đến thời điểm hiện tại, kế hoạch đó không thay đổi.

Trong số những cái tên được nhắc tới, nổi bật là Thomas Tuchel. Chiến lược gia người Đức từng có những cuộc trao đổi với MU cả trước lẫn sau chung kết FA Cup 2024, thời điểm tương lai của Erik ten Hag còn bỏ ngỏ.

Tuchel hiện dẫn dắt tuyển Anh và hợp đồng kéo dài đến hết World Cup 2026. Nếu được bổ nhiệm, Tuchel khả năng chỉ có thể đến Old Trafford sau hè. Điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị trước mùa giải của MU.

MU đánh giá cao HLV Tuchel.

Bên cạnh đó, Mauricio Pochettino (HLV trưởng tuyển Mỹ) tiếp tục nằm trong tầm ngắm. Nhà cầm quân người Argentina nhiều lần được cân nhắc nhưng chưa bao giờ là lựa chọn cuối cùng.

Hai cái tên khác được đánh giá cao là Carlo Ancelotti (HLV tuyển Brazil), và Julian Nagelsmann (HLV trưởng tuyển Đức).

Trong khi những đồn đoán vẫn tiếp diễn, Carrick tập trung tối đa vào công việc trước mắt. Sự thay đổi tạm thời lập tức mang lại hiệu ứng tích cực.

MU lần lượt đánh bại Man City, Arsenal và Fulham. Ba chiến thắng liên tiếp, cùng lối chơi giàu năng lượng, giúp Carrick ghi điểm mạnh mẽ với người hâm mộ.

