MU lên danh sách 4 ứng viên thay Carrick

  • Thứ sáu, 6/2/2026 20:43 (GMT+7)
MU trải qua giai đoạn khởi sắc hiếm hoi dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, nhưng điều đó chưa đủ để đảm bảo cho cựu tiền vệ này giữ vai trò dài hạn tại Old Trafford.

MU không chọn Carrick cho vị trí dài hạn.

Theo BBC, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" sớm lên danh sách rút gọn gồm 4 ứng viên tiềm năng cho vị trí HLV trưởng, trong bối cảnh họ vẫn kiên trì theo đuổi một quy trình bổ nhiệm "bài bản và thận trọng".

Ban lãnh đạo MU giữ quan điểm không vội vàng. Sau khi Amorim ra đi, CLB muốn tiến hành một quá trình đánh giá toàn diện, cân nhắc nhiều ứng viên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Và đến thời điểm hiện tại, kế hoạch đó không thay đổi.

Trong số những cái tên được nhắc tới, nổi bật là Thomas Tuchel. Chiến lược gia người Đức từng có những cuộc trao đổi với MU cả trước lẫn sau chung kết FA Cup 2024, thời điểm tương lai của Erik ten Hag còn bỏ ngỏ.

Tuchel hiện dẫn dắt tuyển Anh và hợp đồng kéo dài đến hết World Cup 2026. Nếu được bổ nhiệm, Tuchel khả năng chỉ có thể đến Old Trafford sau hè. Điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị trước mùa giải của MU.

MU đánh giá cao HLV Tuchel.

Bên cạnh đó, Mauricio Pochettino (HLV trưởng tuyển Mỹ) tiếp tục nằm trong tầm ngắm. Nhà cầm quân người Argentina nhiều lần được cân nhắc nhưng chưa bao giờ là lựa chọn cuối cùng.

Hai cái tên khác được đánh giá cao là Carlo Ancelotti (HLV tuyển Brazil), và Julian Nagelsmann (HLV trưởng tuyển Đức).

Trong khi những đồn đoán vẫn tiếp diễn, Carrick tập trung tối đa vào công việc trước mắt. Sự thay đổi tạm thời lập tức mang lại hiệu ứng tích cực.

MU lần lượt đánh bại Man City, Arsenal và Fulham. Ba chiến thắng liên tiếp, cùng lối chơi giàu năng lượng, giúp Carrick ghi điểm mạnh mẽ với người hâm mộ.

Highlights Arsenal 2-3 Manchester United Rạng sáng 26/1, MU tiếp tục gây bất ngờ đánh bại Arsenal 3-2 ngay trên sân Emirates ở vòng 23 Premier League.

MU chậm lại để tránh sai lầm cũ

Sự im ắng của Manchester United trên thị trường chuyển nhượng tháng 1 không phải dấu hiệu của yếu đuối, mà là bước lùi cần thiết để tránh lặp lại những sai lầm cũ.

2 giờ trước

Kế hoạch bổ sung 2 tiền vệ của MU ở hè 2026

Sau khi kỳ chuyển nhượng mùa đông im ắng, MU âm thầm chuẩn bị cho một cuộc tái thiết quy mô lớn vào hè 2026.

3 giờ trước

Con trai Rooney khiến MU sốt sắng

Kai Rooney, con trai cả của huyền thoại Wayne Rooney, đang tiến thêm một bước quan trọng trên con đường theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp.

10 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

