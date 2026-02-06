MU chậm lại để tránh sai lầm cũ

Sự im ắng của Manchester United trên thị trường chuyển nhượng tháng 1 không phải dấu hiệu của yếu đuối, mà là bước lùi cần thiết để tránh lặp lại những sai lầm cũ.

MU không mua sắm tháng 1

Manchester United gần như không tham gia thị trường chuyển nhượng mùa đông, và điều đó thực tế không khiến giới quan sát bất ngờ. Trong bối cảnh CLB vẫn chưa chốt được câu trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất, ai sẽ là HLV trưởng dài hạn từ mùa 2026/27, mọi quyết định mua sắm lúc này đều tiềm ẩn rủi ro.

Sau nhiều năm trả giá vì thiếu nhất quán, MU buộc phải chọn cách chậm lại để tự sắp xếp lại chính mình.

Bài học Ten Hag – Amorim và sự thận trọng bắt buộc

Chỉ cần nhìn về quá khứ rất gần, MU đã có đủ lý do để dè chừng. Erik ten Hag từng được trao quyền mua sắm trước khi bị sa thải, để rồi người kế nhiệm Ruben Amorim phải tiếp quản một đội hình có nhiều cái tên không phù hợp với triết lý của mình. Kịch bản ấy lặp lại nhanh đến mức trở thành lời cảnh báo trực diện cho ban lãnh đạo mới.

Sau khi Amorim cũng không trụ lại Old Trafford, Jason Wilcox, Omar Berrada và xa hơn là Sir Jim Ratcliffe không thể tiếp tục “ném tiền” trong lúc chiếc ghế HLV trưởng còn bỏ ngỏ. Michael Carrick đang gây ấn tượng trong nhiệm kỳ tạm quyền thứ hai, nhưng chính ông cũng hiểu rằng phong độ ngắn hạn chưa đủ để đặt nền móng cho một chu kỳ chuyển nhượng mới.

Michael Carrick chỉ là HLV tạm quyền của MU.

Trong bối cảnh ấy, việc MU “án binh bất động” tháng 1 là lựa chọn hợp lý. Theo phân tích của các chuyên gia chuyển nhượng, thị trường mùa đông thường bị đẩy giá cao, trong khi hiệu quả chiến lược lại hạn chế nếu không gắn với kế hoạch dài hạn. MU cần biết rõ họ muốn chơi bóng theo cách nào, với HLV nào, trước khi vẽ lại bộ khung đội hình.

Trung tuyến: vấn đề cũ nhưng chưa có lời giải

Dù chưa vội mua sắm, MU vẫn không thể né tránh một thực tế: tuyến giữa cần được tái cấu trúc. Bruno Fernandes vẫn là linh hồn trong lối chơi, nhưng anh sẽ bước sang tuổi 32 khi mùa tới khởi tranh.

Những tin đồn về khả năng Bruno nhận một đề nghị tài chính khổng lồ từ Saudi Arabia không còn mang tính viển vông. Nếu kịch bản ấy xảy ra, MU không chỉ mất đội trưởng, mà còn mất trung tâm sáng tạo quan trọng nhất.

Ngay cả khi Bruno ở lại, MU vẫn thiếu một tiền vệ trung tâm kiểu “box-to-box” có thể vừa phòng ngự, vừa kéo bóng lên phía trước, mẫu cầu thủ từng được đại diện bởi Bryan Robson hay Roy Keane. Manuel Ugarte chưa đáp ứng kỳ vọng, trong khi Kobbie Mainoo thiên về tấn công hơn là một mỏ neo phòng ngự thuần túy.

Vì thế, những cái tên như Carlos Baleba và Elliot Anderson xuất hiện trong danh sách theo dõi của MU là điều dễ hiểu. Quan trọng hơn, cả hai đều có số liệu đủ sức thuyết phục cho vai trò mà MU đang thiếu.

Anderson (23 tuổi) có 3 bàn và 8 kiến tạo sau 72 trận cho Nottingham Forest, vượt trội so với Baleba (22 tuổi) với 4 bàn, 2 kiến tạo sau 99 trận cho Brighton. Nhưng giá trị của Anderson không nằm ở bàn thắng. Anh thực hiện 1.143 đường chuyền hướng lên phía trước, trong đó 907 đường chính xác ở 1/3 cuối sân.

Anderson cũng có 175 pha dẫn bóng tiến bộ (tối thiểu 10 m), tỷ lệ chuyền bóng luôn trên 81% và thắng 110/174 pha tắc bóng. Đáng chú ý hơn, anh giành lại quyền kiểm soát bóng tới 466 lần và thắng 103/169 pha không chiến, con số hiếm với một tiền vệ trung tâm.

Baleba (phải) nằm trong tầm ngắm của MU.

Baleba cũng mang đến một hồ sơ rất “Premier League”. Tiền vệ người Cameroon nổi bật nhờ sức mạnh và khả năng giữ bóng dưới áp lực cao.

Anh chỉ để thua 77/169 pha tắc bóng, tham gia 802 tình huống đối đầu tay đôi, thu hồi bóng 401 lần và có 181 pha dẫn bóng tiến bộ. Baleba hoàn thành 2.660/2.997 đường chuyền, cho thấy sự ổn định và an toàn trong phân phối bóng, điều MU thường thiếu khi bị pressing mạnh.

Đặt hai cầu thủ này cạnh nhau, có thể thấy MU không thiếu lựa chọn, mà thiếu thời điểm. Mùa hè mới là lúc CLB có thể đánh giá rõ ràng ngân sách, tham vọng Champions League và quan trọng nhất là ý chí của cầu thủ. Nếu MU giành vé dự Champions League, Brighton hay Nottingham Forest sẽ rất khó giữ chân những trụ cột này.

Việc không mua sắm rầm rộ tháng 1 không giúp MU mạnh lên ngay lập tức. Nhưng nó giúp CLB tránh một vòng lặp quen thuộc: mua cầu thủ cho HLV tạm quyền, rồi thay HLV, rồi lại mua tiếp. Trong bối cảnh tái cấu trúc toàn diện, sự kiên nhẫn, dù khó chịu với người hâm mộ, có thể lại là quyết định đúng đắn nhất mà MU từng đưa ra trong nhiều năm.