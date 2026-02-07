Người đứng sau bàn thắng tinh quái của MU

Tối 7/2, MU mở tỷ số trong chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Tottenham sau một pha dàn xếp đá phạt góc ấn tượng.

Jonny Evans đang phụ trách các pha bóng cố định ở MU.

Ở trận đấu thuộc vòng 25 Premier League trên sân Old Trafford, pha dàn xếp đá phạt góc của MU bắt nguồn từ Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có đường chuyền sệt xuống đáy biên cho Kobbie Mainoo, người trả ngược về tuyến hai để Bryan Mbeumo ghi bàn.

Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, HLV Michael Carrick của Manchester United tiết lộ bí quyết đằng sau khả năng dàn xếp pha bóng kể trên. "Đó là Jonny (Evans), anh ấy để mắt tới các tình huống cố định, và cả đội ngũ phân tích của chúng tôi nữa”, HLV Carrick nói.

Lời nhận xét ngắn gọn này nhấn mạnh vai trò quan trọng của cựu trung vệ Jonny Evans trong việc theo dõi và chuẩn bị cho các pha bóng cố định. Dù chỉ mới trở lại MU trong vai trò trợ lý cho Carrick, Evans hỗ trợ xác định điểm yếu và cơ hội từ các tình huống này.

Bàn thắng của Mbeumo rõ ràng xuất phát từ một pha phối hợp cực kỳ tinh quái và hiếm gặp trong bóng đá đỉnh cao. Song, nó cũng cho thấy khả năng dàn xếp đá phạt ấn tượng của MU. Tính đến vòng 25 Premier League mùa 2025/26, Manchester United hiện là đội bóng có hiệu suất ghi bàn tốt nhất tại giải từ các tình huống cố định.

Mbeumo ghi bàn sau pha dàn xếp rất hay của MU.

Thống kê từ The Athletic chỉ ra MU ghi tới 17 bàn thắng từ các tình huống cố định (không tính phạt đền) tại Premier League 2025/26, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác tại giải đấu. Tính trung bình, cứ 100 tình huống cố định (phạt góc, đá phạt trực tiếp và ném biên), MU lại ghi được 8 bàn, cao nhất Ngoại hạng Anh mùa này.

Arsenal, đội được đánh giá cực giỏi trong các tình huống phạt góc, chỉ ghi được trung bình 7,3 bàn từ 100 tình huống cố định mùa 2025/26. Thống kê này nhấn mạnh vị thế dẫn đầu của "Quỷ đỏ" trong việc tận dụng các pha bóng chết như phạt góc, đá phạt trực tiếp và các tình huống tương tự để ghi bàn.

