Pha phạm lỗi rợn người của Romero với Casemiro

Thẻ đỏ ở phút 29 sau pha vào bóng thô bạo với Casemiro khiến Cristian Romero không chỉ làm Tottenham mất người sớm trước MU, mà còn đối diện án treo giò bốn trận.

Pha phạm lỗi không thể dung thứ của Romero. Ảnh: Reuters.

Tối 7/2, trên sân Old Trafford của Manchester United, bước ngoặt trận đấu xuất hiện ở phút 29, khi Cristian Romero bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng nguy hiểm với Casemiro. Trung vệ người Argentina lao thẳng vào đối thủ trong tình huống đối mặt, tiếp đà quá mức và giẫm lên cổ chân tiền vệ Manchester United. Trọng tài Michael Oliver lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp.

"Tôi không nghĩ cậu ấy cần phải tiếp đà như vậy. Thật lố bịch. Thật điên rồ", Ally McCoist bình luận trên TNT Sports. "Cậu ấy lại một lần nữa khiến các đồng đội thất vọng".

Theo luật của ban tổ chức, Romero bị phạt vì lỗi chơi xấu nghiêm trọng (serious foul play) với một pha vào bóng liều lĩnh, án phạt có thể cấm thi đấu đến 3 trận. Đây là thẻ đỏ thứ hai của anh trong mùa giải, sau lần bị đuổi khỏi sân ở trận gặp Liverpool hôm 21/12. Vì vậy, án treo giò tiêu chuẩn ba trận được gia hạn thêm một trận, nâng tổng số lên bốn trận.

Hệ quả là Tottenham Hotspur nhiều khả năng không có Romero ở các trận gặp Newcastle United, Arsenal, Fulham và Crystal Palace, đây giai đoạn then chốt với tham vọng của Spurs.

Romero đẩy Spurs vào thế khó. Ảnh: Reuters.

Trở lại diễn biến trên sân, chiếc thẻ đỏ sớm buộc Tottenham phải thay đổi hoàn toàn kế hoạch. Mất trung vệ trụ cột khi trận đấu còn hơn 60 phút, đội khách lùi sâu đội hình, ưu tiên phòng ngự số đông.

Từ thời điểm Romero rời sân, Spurs gần như chịu trận, liên tục bị dồn ép và đánh mất quyền kiểm soát thế trận.

Casemiro phải nằm sân đau đớn sau pha va chạm nhưng vẫn có thể tiếp tục thi đấu, góp phần giúp MU gia tăng sức ép ở trung tuyến. Trong khi đó, Tottenham tiêu hao thể lực để vá lỗ hổng phòng ngự, chấp nhận rủi ro trước các đợt tấn công dồn dập.

Không chỉ ảnh hưởng tức thì đến cục diện trận đấu, chiếc thẻ đỏ của Romero còn để lại hệ lụy dài hạn. Việc vắng anh bốn trận liên tiếp khiến hàng thủ Spurs đối mặt thách thức lớn trước lịch thi đấu nặng. Một khoảnh khắc thiếu kiểm soát đã đẩy Tottenham vào thế bất lợi cả trước mắt lẫn chặng đường sắp tới.

Tối 7/2, Manchester United đánh bại Spurs với tỷ số 2-0. Bryan Mbeumo và Bruno Fernandes là tác giả các bàn thắng của "Quỷ đỏ".