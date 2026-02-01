Mainoo quá hay

Old Trafford dần tìm lại nhịp đập chiến thắng quen thuộc và trong bức tranh hồi sinh ấy, Kobbie Mainoo là cái tên chơi nổi bật nhất.

Carrick đã đúng khi trọng dụng Mainoo.

Tối 7/2, chiến thắng 2-0 trước Tottenham thuộc vòng 25 Premier League đánh dấu trận thắng thứ 4 liên tiếp của Manchester United, đồng thời cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của tiền vệ mới 20 tuổi trong hệ thống Michael Carrick đang xây dựng.

Trước Tottenham, MU hưởng lợi từ tấm thẻ đỏ của Cristian Romero, nhưng lợi thế quân số chỉ là điều kiện cần. Sự khác biệt thật sự đến từ cách đội chủ nhà kiểm soát tuyến giữa. Ở đó, Mainoo chơi như một nhạc trưởng đúng nghĩa với sự điềm tĩnh, chính xác và luôn biết cách đưa ra lựa chọn tối ưu.

Pha bóng ở phút 38 là lát cắt tiêu biểu cho tư duy chơi bóng của Mainoo. Từ một tình huống phạt góc, Bruno Fernandes đặt bóng để số 37 thoát xuống sát đường biên. Trong không gian hẹp và trước mặt là hàng loạt cái bóng áo trắng, Mainoo không tạt bóng theo thói quen. Anh dừng lại một nhịp, quan sát và trả ngược đúng thời điểm cho Bryan Mbeumo băng vào dứt điểm mở tỷ số.

Đó không phải khoảnh khắc lóe sáng duy nhất. Suốt thời gian có mặt trên sân, Mainoo là trung tâm trong mọi pha triển khai của "Quỷ đỏ".

Anh chạm bóng 95 lần, nhiều nhất trận, trở thành trạm trung chuyển giúp MU duy trì thế trận ép sân. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 94% cho thấy sự ổn định hiếm thấy ở một cầu thủ trẻ.

Mainoo đá chính 4 trận, MU thắng cả 4.

Không chỉ làm tốt vai trò điều tiết, Mainoo còn đóng góp trực tiếp vào mặt trận tấn công. Bốn cơ hội tạo ra, 10 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân đối phương là những con số phản ánh sự chủ động của anh trong việc đưa MU tiến gần hơn đến khung thành Tottenham.

Sự cơ động ấy khiến hàng tiền vệ đội khách liên tục bị kéo giãn, buộc Joao Palhinha phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng để ngăn chặn.

Ở chiều ngược lại, Mainoo hoàn thành cực tốt nhiệm vụ phòng ngự. Anh thắng 8 pha tranh chấp tay đôi, nhiều nhất trên sân, kèm theo 4 lần thu hồi bóng và 2 pha tắc bóng chính xác. Những sự can thiệp kịp thời này giúp "Quỷ đỏ" bóp nghẹt các nỗ lực tấn công vốn ít ỏi của Tottenham.

Khi Mainoo rời sân vào cuối trận để nhường chỗ cho Tyler Fletcher, khán giả có mặt ở Old Trafford đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Đó là sự ghi nhận cho một màn trình diễn xuất sắc. Trong cả 4 trận Mainoo đá chính kể từ khi Carrick nắm quyền, MU đều giành chiến thắng.

Trong mắt Carrick, Mainoo không phải là tài năng trẻ triển vọng, mà trở thành mắt xích trung tâm cho hiện tại và cả tương lai của "Quỷ đỏ". Với những gì đang thể hiện, có lẽ Mainoo đã chứng minh Ruben Amorim sai lầm khi chôn chặt cầu thủ này trên băng ghế dự bị.

