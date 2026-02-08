MU đẩy Thomas Frank xuống vũng bùn

Trận thua trước Manchester United tại vòng 25 Premier League tối 7/2 khiến Tottenham Hotspur tiếp tục chuỗi trận không thắng kể từ tháng 10/2025.

Phía trước Thomas Frank giờ đây là giông bão. Ảnh: Reuters.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Thomas Frank của Tottenham Hotspur cố gắng cứu vớt hình ảnh của Cristian Romero khi cho rằng nhìn lại sự nghiệp của trung vệ người Argentina, anh không có nhiều thẻ đỏ. Tuy nhiên, phóng viên lập tức cho ông một thông tin: "Romero bị thẻ đỏ nhiều nhất lịch sử Tottenham đấy".

Đáp lại, Frank ngạc nhiên: "Ồ, tôi không biết". Có lẽ ông cũng không biết mình vừa rơi vào một thống kê tồi tệ không kém cậu học trò.

Sau trận thua MU với tỷ số 0-2, Frank hiện là HLV có tỷ lệ thắng thấp nhất trong lịch sử Premier League khi xét riêng các chiến lược gia từng dẫn dắt đội bóng trong nhóm "Big Six". Nhà cầm quân người Đan Mạch chỉ đạt 28% tỷ lệ thắng, thấp hơn tất cả đồng nghiệp trong danh sách so sánh.

Trong lịch sử Premier League, các CLB thuộc nhóm "Big Six" luôn đặt ra yêu cầu rất cao với HLV trưởng, đặc biệt về hiệu quả thi đấu. Tuy nhiên, số liệu tổng hợp mới đây cho thấy không phải mọi nhà cầm quân từng ngồi ghế nóng ở nhóm này đều đạt được tỷ lệ chiến thắng như kỳ vọng.

Đứng trên Frank là Ruben Amorim (MU) với 32% và Graham Potter (Chelsea) đạt 31%. Roy Hodgson (Liverpool) có tỷ lệ thắng 35%, trong khi Mark Hughes (Man City) và Ange Postecoglou (Tottenham) cùng dừng ở mức 40%.

Một số HLV khác từng gây tranh cãi khi làm việc tại "Big Six" cũng có hiệu suất không cao. Ralf Rangnick (MU) đạt tỷ lệ thắng 41%, Kenny Dalglish (Liverpool) là 42%, còn Frank Lampard (Chelsea) đạt 43%. Nuno Espirito Santo (Tottenham) là người có thành tích tốt nhất trong nhóm này với 50% chiến thắng.

Tất cả HLV kể trên, trừ Frank, đều bị sa thải sau một thời gian ngắn. Dữ liệu này cho thấy Premier League là môi trường khắc nghiệt với HLV, đặc biệt khi tiếp quản các CLB Big Six.

Sau trận thua MU, Tottenham đang đứng thứ 14 tại Premier League và khiến nhiều cổ động viên tỏ ra vô cùng bi quan. Nếu tiếp tục phong độ tệ hại này, khả năng cạnh tranh một vị trí dự cúp châu Âu cuối mùa là rất xa vời.

