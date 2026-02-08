Ian Wright: 'Mainoo bùng nổ là nỗi xấu hổ của Amorim'

Sự thăng hoa của Kobbie Mainoo dưới thời Michael Carrick đẩy cựu HLV Ruben Amorim vào tâm bão chỉ trích.

Mainoo lột xác ngay sau khi Amorim rời đi.

Sau màn trình diễn nổi bật trong chiến thắng 2-0 trước Tottenham tối 7/2, Mainoo nhận được cơn mưa lời khen. Trên sóng Premier League World, cựu danh thủ Ian Wright thẳng thắn cho hay: "Những gì đang diễn ra là rất đáng xấu hổ với Amorim. Một sản phẩm ưu tú của học viện MU không được trao cơ hội, thậm chí suýt rời CLB".

Ông Wright nhấn mạnh chất lượng của Mainoo và cho rằng Carrick trả lại sự tự do cần thiết cho các cầu thủ. Sau khi Amorim ra đi, Mainoo không chỉ tìm lại chính mình mà còn chuẩn bị đặt bút ký hợp đồng mới, phản ánh bước ngoặt lớn trong sự nghiệp và cũng là lời đáp trả mạnh mẽ nhất trước những tranh cãi.

Từng là trụ cột dưới thời Erik ten Hag, tiền vệ sinh năm 2005 được cho là không phù hợp với triết lý của Amorim và có nguy cơ phải rời đội bóng. Thực tế, Mainoo từng đệ đơn ra đi ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, khi Napoli và một số CLB bày tỏ sự quan tâm.

Ruben Amorim không hề trọng dụng Mainoo thời ông còn dẫn dắt MU.

Trong quãng thời gian Amorim tại vị, Mainoo bị gạt ra rìa. Tiền vệ người Anh không thể tìm được chỗ đứng trong hệ thống 3-4-3 mà Amorim áp dụng.

Kể từ khi Michael Carrick tiếp quản, tình thế đảo ngược hoàn toàn. Mainoo đá chính cả 4 trận và trở thành mắt xích quan trọng giúp MU toàn thắng.

Amorim rời ghế huấn luyện vào đầu tháng 1, khép lại 14 tháng nhiều tranh cãi. Dưới thời Amorim, MU trải qua mùa giải Premier League tệ nhất lịch sử với vị trí thứ 15, thất bại trước Tottenham ở chung kết Europa League và gây xôn xao bởi phát biểu tự chê đội hình "có lẽ tệ nhất" trong lịch sử CLB.

Highlights Manchester United 2-0 Tottenham Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD