Thể thao

Chelsea ra giá 90 triệu euro cho Julian Alvarez

  • Chủ nhật, 8/2/2026 18:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Arsenal và Chelsea đang cạnh tranh quyết liệt cho chữ ký của tiền đạo Julian Alvarez.

Julian Alvarez nhận được sự quan tâm lớn ở thời điểm này.

Theo Fichajes, Arsenal xem Alvarez như mảnh ghép còn thiếu cho bài toán tiền đạo. Đó là kiểu cầu thủ vừa sắc bén trong vùng cấm, vừa đủ linh hoạt để kết nối và tạo đột biến. Trong khi đó, Chelsea hướng đến hình mẫu đầu tàu thực thụ, xem Alvarez có thể gánh vác trọng trách ghi bàn và mang lại sự ổn định mà họ thiếu suốt nhiều mùa giải.

Đáng chú ý, "The Blues" sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán khoản phí lên tới 90 triệu euro. Con số này được xem là lời khẳng định cho tham vọng của Chelsea trong việc đưa Alvarez trở lại Ngoại hạng Anh.

Với Alvarez, xứ sở sương mù không hề xa lạ. Anh có quãng thời gian thành công tại Man City, hiểu rõ cường độ và áp lực của giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Chính kinh nghiệm đó khiến tiền đạo 26 tuổi được đánh giá cao về khả năng hòa nhập và tạo ảnh hưởng tức thì nếu trở lại Anh chơi bóng.

Kể từ khi sang Atletico Madrid, Alvarez tiếp tục duy trì đẳng cấp với 40 bàn thắng cùng 13 kiến tạo trên mọi đấu trường. Riêng mùa giải hiện tại, anh đóng góp 11 pha lập công và 5 đường chuyền thành bàn, trở thành trụ cột trong lối chơi của đội bóng thành Madrid.

Đang ở độ chín sự nghiệp, viễn cảnh khoác áo Arsenal hoặc Chelsea rõ ràng hấp dẫn với Alvarez. Về phía Atletico, mức giá 90 triệu euro là đủ sức nặng để buộc họ phải cân nhắc. Nếu thương vụ xảy ra, Alvarez có thể trở thành một trong những "bom tấn" đáng chú ý nhất của hè 2026.

Minh Nghi

