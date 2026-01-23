Alvarez có giá 150 triệu euro

Julian Alvarez đang là mục tiêu tranh giành của hàng loạt đội bóng lớn tại châu Âu.

Atletico ra mức giá khổng lồ cho Alvarez.

Theo Tribuna, Atletico được cho là chỉ ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được đề nghị vượt mốc 150 triệu euro cho Alvarez. Thậm chí, con số này có thể tăng lên 200 triệu euro, tùy theo các điều khoản phụ.

Kể từ khi gia nhập Atletico, Alvarez lập tức chứng tỏ tài năng và trở thành chân sút chủ lực của CLB. Anh ghi tới 29 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên và đã có thêm 11 pha lập công ở mùa này, trở thành trụ cột không thể thay thế trên hàng công.

Dù vậy, thành công tập thể vẫn chưa đến khi Atletico chỉ về đích thứ ba tại La Liga mùa trước và hiện đứng thứ tư ở giải quốc nội mùa này, kém chính Barcelona 8 điểm.

Chính phong độ ấn tượng của Alvarez thu hút sự chú ý từ các đội bóng lớn tại châu Âu. Arsenal đánh giá tuyển thủ Argentina là trung phong còn thiếu để họ có thể hoàn tất giấc mơ chinh phục chức vô địch Premier League.

Alvarez thu hút sự chú ý của nhiều ông lớn. Ảnh: Reuters.

Dưới thời HLV Mikel Arteta, “Pháo thủ” xây dựng được bộ khung ổn định và giàu sức cạnh tranh. Tuy nhiên, việc thiếu một tiền đạo có khả năng ghi bàn đều đặn ở những thời khắc quyết định vẫn là điểm khiến họ nhiều lần hụt hơi trong cuộc đua đường dài.

Với sự toàn diện, khả năng pressing và dứt điểm đa dạng, Alvarez được xem là lời giải lý tưởng cho bài toán hàng công của Arsenal.

Trong khi đó, Barcelona cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho chân sút 25 tuổi này. Đội chủ sân Camp Nou coi Alvarez là phương án kế thừa lâu dài cho Robert Lewandowski, người đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Ban lãnh đạo Barca tin rằng Alvarez không chỉ phù hợp về mặt chuyên môn mà còn có thể trở thành biểu tượng mới trên hàng công trong giai đoạn tái thiết của CLB. Thương vụ Alvarez hứa hẹn tạo nên những cú sốc lớn trên thị trường chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

