MU muốn phá kỷ lục chuyển nhượng để thay Casemiro

Sandro Tonali đang nổi lên như mục tiêu hàng đầu của Manchester United trong kế hoạch cải tổ tuyến giữa ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Tonali được MU để mắt.

Trở ngại lớn nhất nằm ở mức giá mà Newcastle United đưa ra. Theo Fichajes, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh được cho là chỉ ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được đề nghị khoảng 115 triệu euro. Với Newcastle, Tonali là tài sản chiến lược và không phải để bán, trừ khi có một lời đề nghị không thể từ chối.

Nếu thương vụ xảy ra, Tonali sẽ trở thành tân binh đắt giá nhất lịch sử sân Old Trafford, phá sâu kỷ lục được nắm giữ bởi Paul Pogba, người trở về MU từ Juventus với giá 105 triệu euro.

Tại Old Trafford, ban lãnh đạo tin rằng việc tăng cường sức mạnh khu trung tuyến là điều bắt buộc, trong bối cảnh Casemiro sẽ rời đi vào hè năm nay.

Manchester United đang tìm kiếm một tiền vệ có uy quyền, bản lĩnh và khả năng lãnh đạo, người có thể mang lại sự ổn định trong những thời khắc khó khăn nhất. Tonali, hiện là trụ cột của Newcastle United và được đánh giá là một trong những tiền vệ toàn diện nhất Premier League, hoàn toàn phù hợp với mẫu cầu thủ mà “Quỷ đỏ” đang thiếu.

Sự quan tâm dành cho Tonali không phải là điều mới, nhưng trong những tuần gần đây, mức độ nghiêm túc đã tăng rõ rệt. Ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đặc biệt ấn tượng với sự chín chắn trong lối chơi, tư duy chiến thuật sắc bén và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu của tiền vệ người Italy. Trong bối cảnh tuyến giữa của đội bóng thường xuyên bộc lộ những lỗ hổng về cấu trúc, Tonali được xem là giải pháp vừa mang tính tức thời, vừa có giá trị lâu dài.

Highlights Manchester United 2-0 Tottenham Tối 7/2, MU xuất sắc vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0 thuộc vòng 25 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD