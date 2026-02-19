Arsenal phải biết từ bỏ chấp niệm mới thoát 'chu kỳ buông'

Cơn ác mộng tháng 2, hay còn được người hâm mộ cay đắng gọi là "chu kỳ buông", dường như đang quay trở lại ám ảnh Arsenal thêm lần nữa.

Trận hòa tai hại 2-2 trước đội chót bảng Wolves, dù dẫn trước 2 bàn và nắm mọi lợi thế trong tay, không còn là tai nạn. Đó là lời cảnh báo về sự kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần của "Pháo thủ". Từ vị thế của kẻ dẫn đầu ngạo nghễ bỏ rất xa Man City, khoảng cách giờ đây bị thu hẹp đáng báo động, đẩy thầy trò Mikel Arteta vào thế chân tường.

Nếu không dũng cảm buông bỏ bớt những tham vọng ở các giải đấu cúp để tập trung tối đa cho Premier League, Arsenal rất có thể sẽ lại trắng tay trong một mùa giải mà họ ngỡ như chạm một tay vào chức vô địch.

Tham vọng "ăn bốn" khiến Arsenal rơi vào bẫy

Vấn đề của Arsenal không bộc phát sau một đêm, nó là hệ quả của một chuỗi toan tính sai lầm bắt đầu từ trận hòa Liverpool vào ngày 8/1. Kể từ thời điểm đó, đội chủ sân Emirates tự đưa mình vào một chuỗi trận hành xác thật sự với lịch thi đấu nặng nề bậc nhất châu Âu.

Chỉ trong vòng hơn một tháng, các đôi chân của các trụ cột phải cày ải liên tục từ trận đấu tại FA Cup ngày 11/1, đến 2 lượt trận bán kết League Cup căng thẳng nghẹt thở với Chelsea (14/1 và 3/2), xen kẽ là 2 trận cuối vòng phân hạng Champions League gặp Inter Milan (20/1) và Kairat (28/1).

Arsenal cày ải nhiều bậc nhất châu Âu.

Khác với những người tiền nhiệm thường sử dụng đội hình 2 hoặc các cầu thủ trẻ cho các đấu trường phụ như League Cup, Mikel Arteta lại thể hiện một khát vọng hay đúng hơn là một chấp niệm với giấc mơ "ăn bốn".

Ông được cho là muốn vượt qua cả những di sản của Pep Guardiola hay Sir Alex Ferguson bằng cách thâu tóm mọi danh hiệu. Chính vì thế, thay vì xoay tua để giữ sức, Arteta vẫn tung ra những quân bài tốt nhất trong mọi trận đấu.

Hệ quả nhãn tiền là sự quá tải. Trong 7 vòng đấu gần nhất tại Premier League, Arsenal chỉ thắng vỏn vẹn 2 trận và bị cầm hòa tới 4 lần. Phong độ này hoàn toàn tương phản với hình ảnh hủy diệt của họ với 5 chiến thắng liên tiếp vào cuối năm 2025.

Sự mệt mỏi dần bào mòn sự thanh thoát, và bão chấn thương bắt đầu ập đến như một quy luật tất yếu, phủ bóng đen lên tham vọng của đội bóng. Việc Calafiori hay những trụ cột khác phải cày ải quá nhiều dẫn đến những đôi chân nặng như chì, không còn đủ sự tỉnh táo để giải quyết các tình huống đơn giản.

Khi "Pháo thủ" hết đạn trước cửa thiên đường

Trận hòa trước Wolves là tấm gương phản chiếu rõ nhất sự mong manh của Arsenal hiện tại. Dẫn trước 2-0 trước một đội bóng đang vật lộn trụ hạng, lẽ ra Arsenal phải kết liễu trận đấu một cách gọn gàng. Nhưng không, họ để đối thủ vùng lên và gỡ hòa ở những phút bù giờ nghiệt ngã.

Đó không chỉ là vấn đề chuyên môn, mà sự sụp đổ về tâm lý khi thể lực đã cạn kiệt. Trước đó một tuần, kịch bản tương tự cũng diễn ra khi họ bị đội bóng chiếu dưới Brentford cầm hòa 1-1 dù có bàn dẫn trước.

Arteta cần buông chấp niệm phải vượt Guardiola bằng mọi giá.

Những điểm số bị đánh rơi liên tiếp khiến khoảng cách an toàn với Man City tan biến như bong bóng xà phòng. Hiện tại, Arsenal chỉ còn hơn đối thủ 5 điểm nhưng lại thi đấu nhiều hơn 1 trận. Đáng sợ hơn, họ vẫn còn một trận "chung kết 6 điểm" vào ngày 18/4 trên sân Etihad.

Lúc này, nhiều người lo lắng không biết Arsenal còn có thể giữ được lợi thế dẫn điểm đến ngày 18/4 hay không. Nỗi lo có thật khi họ đang rơi điểm liên tiếp trong lúc "tay xách nách mang" lịch thi đấu hỗn độn.

Arteta cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ông không thể đòi hỏi các học trò thi đấu với 100% sức lực ở mọi đấu trường từ tháng này qua tháng khác. Lịch sử chứng minh những đội bóng vĩ đại nhất cũng phải biết cách "buông" những giải đấu ít quan trọng để dồn toàn lực cho mục tiêu tối thượng.

Rõ ràng việc "cố sống cố chết" thắng Chelsea ở League Cup hay căng sức đá với Inter Milan ở lượt áp chót vòng phân hạng Champions League một cách không cần thiết đang làm hại chính Arsenal.

"Chu kỳ buông" không phải là lời nguyền tâm linh, nó là hệ quả của việc quản lý nhân sự và điểm rơi phong độ. Nếu Arteta không sớm gạt bỏ chấp niệm giành mọi danh hiệu, không dũng cảm cất những trụ cột lên băng ghế dự bị ở các trận đấu cúp, thì chiếc cúp Premier League danh giá có thể sẽ lại tuột khỏi tay họ một lần nữa.

Arsenal cần một chiếc thước ngắm chính xác hơn, nhắm vào mục tiêu quan trọng nhất, thay vì "bắn loạn xạ để rồi hết đạn" ngay trước khi quân địch thật sự xuất hiện.

