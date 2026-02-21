Arsenal không còn đường lùi

Trận hòa 2-2 trước Wolverhampton tại vòng 26 Premier League hôm 19/2 khiến cuộc đua vô địch của Arsenal thêm lung lay, khi quá khứ cho thấy họ thường hụt hơi ở đoạn quyết định.

Kịch bản nào cho Arteta nếu cuối mùa Arsenal lại trắng tay Không quá khi nói Arteta chính là huấn luyện viên được hậu thuẫn nhất Arsenal từ trước đến nay.

Arsenal một lần nữa khiến người hâm mộ phải tự hỏi: "Liệu kịch bản cũ có lặp lại?". Trận hòa 2-2 trên sân đội cuối bảng Wolverhampton không chỉ là cú sảy chân đơn lẻ. Nó đến sau trận hòa 1-1 trước Brentford và khiến đội bóng của Mikel Arteta đánh rơi cơ hội nới rộng khoảng cách với Manchester City.

Man City của Pep lừng lững tiến bước trong lúc Arsenal tự bắn vào chân mình. Ảnh: Reuters.

Không còn được sai lầm

Từ chỗ có thể hơn 7 điểm, Arsenal giờ chỉ cách Manchester City 5 điểm và đội bóng của Pep Guardiola còn một trận chưa đấu. Cục diện vì thế đảo chiều nhanh chóng, nếu Man City thắng cả 12 trận còn lại, trong đó có màn tiếp đón Arsenal vào tháng 4, họ sẽ vô địch.

Arsenal cũng có thể làm điều tương tự nếu thắng 11 trận cuối, bao gồm chuyến làm khách tại Etihad. Nhưng khác biệt nằm ở chỗ: Arsenal không còn quyền sai lầm.

Đội bóng thành London dẫn đầu bảng từ tháng 9, thế nhưng đúng vào giai đoạn bản lề, họ khựng lại. Hai chiến thắng trong bảy vòng gần nhất là con số không tương xứng với một ứng viên vô địch. Đáng nói là sự hụt hơi này không phải lần đầu xuất hiện.

Mùa 2021/22, Arsenal sở hữu đội hình trẻ nhất giải với độ tuổi trung bình 24 năm 308 ngày. Họ không thực sự đua vô địch mà ban đầu chỉ hướng tới suất dự cúp châu Âu. Man City khi đó giành 30 điểm trong 12 trận cuối, Arsenal chỉ có 18 điểm và kết thúc ở vị trí thứ năm.

Mùa 2022/23 là cú ngã đau đớn hơn. Ở thời điểm tương tự, Arsenal cũng hơn Man City 5 điểm sau 27 trận, họ giữ ngôi đầu đến vòng 33 trước khi thua 1-4 tại Etihad. Man City kết thúc mùa với 31 điểm trong 12 trận cuối trong khi Arsenal chỉ giành 21 điểm. Mùa đó, "The Citizens" không chỉ lên ngôi Premier League mà còn giành cú ăn ba (Champions League, FA Cup).

Mùa 2023/24, Arsenal cạnh tranh quyết liệt cùng Man City và Liverpool. Cuộc đua kéo dài đến tháng 5. Man City chỉ hơn Arsenal đúng 1 điểm trong 12 trận cuối, nhưng chừng đó là đủ để họ vô địch lần thứ tư liên tiếp, một kỷ lục khác của Guardiola được tạo ra.

Arsenal còn một trận quyết định trên sân Etihad của Man City. Ảnh: Reuters.

Thói quen xấu có tiếp tục?

Mùa 2024/25, khi Man City sa sút vì quá tải, Arsenal và Liverpool là hai cái tên chính trong cuộc đua. Thế nhưng chuỗi đánh rơi điểm số cuối mùa, bao gồm thất bại 1-2 trước Bournemouth, khiến Arsenal hụt hơi nặng nề và nhìn Liverpool lên vô địch với khoảng cách 10 điểm. Man City dù chật vật vẫn kiếm được 27 điểm trong 12 vòng cuối, nhiều hơn Arsenal 6 điểm.

Từ mùa 2021/22, Arsenal luôn giành ít điểm hơn Man City trong giai đoạn quyết định. Đó là xu hướng đáng lo, vấn đề không chỉ là một trận hòa mà nằm ở bản lĩnh khi áp lực tăng cao.

Arteta xây dựng đội hình đủ chất lượng để cạnh tranh. Nhưng vô địch một giải đấu căng thẳng như Premier League đòi hỏi sự ổn định ở những tuần cuối cùng. Man City của Pep Guardiola luôn biết cách tăng tốc đúng lúc còn Arsenal lại có tiền lệ chệch nhịp.

Cuộc đua năm nay chưa khép lại khi vẫn còn nhiều trận phía trước. Nhưng thực tế rất rõ ràng đang hiển hiện trước mắt: nếu không phá vỡ chu kỳ hụt hơi, Arsenal sẽ tiếp tục kéo dài cơn khát vô địch Premier League sang năm thứ 23.

Highlights Wolves 2-2 Arsenal Arsenal gây thất vọng khi bị Wolves cầm chân 2-2 ở trận đấu tại vòng 31 Premier League rạng sáng 19/2.