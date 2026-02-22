Ronaldo bùng nổ, Al Nassr độc chiếm ngôi đầu

Rạng sáng 22/2, cú đúp của Cristiano Ronaldo giúp Al Nassr đánh bại Al Hazem 4-0 thuộc vòng 22 Saudi Pro League.

Ronaldo có cú đúp trước Al Hazem.

Al Nassr trở lại Al-Awwal Park với áp lực phải thắng để nuôi hy vọng vô địch, trong bối cảnh Al Hilal và Al Ittihad cầm chân nhau với tỷ số 1-1 ở trận đấu sớm. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động với quyền kiểm soát bóng vượt trội và sớm đẩy cao nhịp độ.

Phút 14, bước ngoặt đầu tiên xuất hiện khi Kingsley Coman thực hiện đường chọc khe chính xác, đặt Ronaldo vào thế đối mặt. Tiền đạo người Bồ Đào Nha dứt điểm bằng chân trái ở góc hẹp, bóng đi đủ hiểm để đánh bại thủ môn Al Hazem. VAR sau đó kiểm tra tình huống việt vị nhưng nhanh chóng công nhận bàn thắng.

Ronaldo suýt nhân đôi cách biệt chỉ ít phút sau đó. Anh vượt qua thủ môn đối phương nhưng bị cản phá đúng thời điểm quyết định. Dù vậy, sức ép của Al Nassr không giảm. Họ duy trì thế trận tấn công và buộc Al Hazem lùi sâu phòng ngự.

Trước khi hiệp một khép lại, Al Nassr có thêm bàn thắng do công của Coman. Sang hiệp hai, đội khách cố gắng tổ chức phản công. Tuy nhiên, hàng thủ Al Nassr giữ cự ly tốt và không cho đối phương nhiều khoảng trống. Khi Al Hazem còn chưa kịp tạo khác biệt, Angelo Gabriel giúp đội chủ nhà có bàn thắng thứ 3 ở phút 77.

Ronaldo tiến gần đến cột mốc 1.000 bàn trong sự nghiệp. Ảnh: Reuters.

Phút 79, kịch bản bàn mở tỷ số gần như lặp lại. Một đường chọc khe đưa Ronaldo thoát xuống. Anh xử lý gọn gàng rồi dứt điểm chân trái, hoàn tất cú đúp. Al-Awwal Park bùng nổ. Bàn thắng này cũng ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ nhà.

Hai pha lập công trước Al Hazem nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của Ronaldo lên 964. Đáng chú ý, bàn mở tỷ số là pha lập công thứ 500 của anh sau tuổi 30. Con số thể hiện sự bền bỉ hiếm thấy trong bóng đá đỉnh cao.

Với chiến thắng này, Al Nassr leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League với 55 điểm, theo sát phía sau là Al Hilal với một điểm ít hơn. Sau khi thua Al Hilal và kém 7 điểm, Al Nassr bứt tốc với 8 chiến thắng liên tiếp để giành lại ngôi đầu. Cùng thời điểm, đối thủ chỉ thắng 4 và hòa 4 trong 8 vòng gần nhất.