Brazil không còn chỗ cho đặc quyền của Neymar

Brazil đã sớm có vé dự World Cup 2026, thế nhưng danh sách triệu tập cho hai trận vòng loại cuối cùng gặp Chile và Bolivia vẫn gây sóng gió.

Carlo Ancelotti quyết định gạt bỏ Neymar - biểu tượng lớn của bóng đá Brazil hơn một thập kỷ qua - khỏi đội hình Brazil

Lý do? Carlo Ancelotti quyết định gạt bỏ Neymar - biểu tượng lớn của bóng đá Brazil hơn một thập kỷ qua - khỏi đội hình. Dù chính HLV người Italy khẳng định đây chỉ là “quyết định chuyên môn”, câu chuyện này đã mở ra nhiều lớp ý nghĩa về cách ông xây dựng đội tuyển Selecão trong hành trình mới.

Khi Neymar không còn “bất khả xâm phạm”

Neymar trở lại Santos với phong độ cải thiện rõ rệt, tràn đầy kỳ vọng về một lần tái xuất đội tuyển sau hai năm vắng bóng. Việc anh bị loại khiến dư luận lập tức dấy lên nghi ngờ: liệu có phải do chấn thương tái phát? Nhưng chính tiền đạo 33 tuổi dập tắt mọi suy đoán: “Đây là quyết định chuyên môn, không liên quan đến thể lực. Đó là quyết định của HLV”.

Ancelotti sau đó xác nhận: “Không ai nghi ngờ kỹ thuật của Neymar. Nhưng chúng tôi phải đánh giá tình trạng thể lực của mọi cầu thủ, không riêng gì cậu ấy. Sự cạnh tranh rất lớn, có tới 70 cái tên đủ khả năng góp mặt ở đội tuyển”.

Thông điệp rất rõ: Neymar, dù tài năng và giàu kinh nghiệm, cũng không còn là cầu thủ “đương nhiên có mặt”.

Điều đáng chú ý là Ancelotti đã nhiều lần gọi Neymar là “quân bài quan trọng cho World Cup 2026”. Nghĩa là ông không hề gạt bỏ tiền đạo này khỏi kế hoạch dài hạn. Nhưng tại thời điểm hiện tại, ông kiên quyết giữ nguyên nguyên tắc: chỉ những ai đáp ứng tiêu chuẩn mới được chọn.

“Tôi cần cầu thủ đạt 100% thể lực, hòa nhập tốt và chơi cho tập thể, không chỉ vì cá nhân. Có thể một số cầu thủ ít chất lượng hơn về kỹ thuật, nhưng lại thích nghi tốt hơn và đem lại hiệu quả cao hơn cho đội bóng”, Ancelotti nhấn mạnh.

Đây chính là bản sắc Ancelotti. Trong suốt sự nghiệp, ông chưa bao giờ xây dựng đội bóng dựa vào một ngôi sao duy nhất. Tại Milan, Chelsea, Real Madrid hay nay là Brazil, nhà cầm quân 65 tuổi luôn đặt tập thể lên hàng đầu.

Ancelotti rất cứng rắn.

Cần nhớ rằng Neymar không phải ngôi sao duy nhất bị gạt tên. Bộ đôi Real Madrid - Vinicius Junior và Rodrygo - cũng vắng mặt. Lý do được cho là nhằm tránh quá tải, bởi Brazil đã chắc suất đi World Cup. Với Ancelotti, đây là cơ hội vàng để thử nghiệm và trao cơ hội cho những gương mặt như Raphinha, Gabriel Martinelli, João Pedro, Kaio Jorge, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Estevão hay Richarlison.

Như vậy, quyết định này vừa mang tính chuyên môn, vừa mang tính chiến lược. Neymar không bị “loại bỏ” vĩnh viễn, nhưng ông buộc phải chứng minh mình đủ thể lực và sẵn sàng cạnh tranh công bằng như mọi người khác.

Neymar từng là “cầu thủ số 1” của Selecão, gánh vác trách nhiệm nối dài truyền thống của Pelé, Romario, Ronaldo. Nhưng sự nghiệp anh liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương và lối sống gây tranh cãi. Hai năm rời xa đội tuyển khiến hình ảnh ngôi sao này không còn bất khả xâm phạm.

Ancelotti - vốn nổi tiếng điềm tĩnh và thực dụng - không ngần ngại đưa ra thông điệp lạnh lùng: tên tuổi và di sản không đủ để đảm bảo suất đá chính. Điều quan trọng hơn là phong độ và sự thích nghi. Với Brazil hiện tại, ông có trong tay một thế hệ tài năng trẻ phong phú, từ Vinicius, Rodrygo đến Martinelli, Estevão. Neymar không còn ở thế “không thể thay thế” nữa.

Sự chuyển mình của Selecão

Quyết định gạt Neymar cũng phản ánh một bước ngoặt trong cách Brazil tiếp cận World Cup 2026. Sau nhiều giải đấu thất vọng vì phụ thuộc vào cá nhân, Selecão dưới thời Ancelotti hướng đến mô hình cân bằng hơn. Ông muốn đội bóng không bị lệ thuộc vào một siêu sao, mà vận hành trơn tru dựa trên tính tập thể và sự linh hoạt chiến thuật.

Trong triết lý ấy, Neymar vẫn có thể đóng vai trò quan trọng - nhưng phải là một mắt xích trong guồng máy, chứ không phải “trung tâm vũ trụ”. Nếu chấp nhận thay đổi, anh vẫn còn cơ hội để tỏa sáng lần nữa ở kỳ World Cup trên đất Mỹ, Mexico và Canada.

Neymar không còn là "bất khả xâm phạm".

Trước trận gặp Chile, Carlo nói ngắn gọn nhưng rõ ràng: “Chúng tôi đang đánh giá tất cả, không chỉ riêng Neymar”. Đó là lời nhắn nhủ cho mọi cầu thủ Brazil, rằng chiếc áo vàng-xanh giờ không dành riêng cho bất kỳ ai. Muốn khoác áo Selecão, tất cả đều phải đạt chuẩn - về phong độ, thể lực và tinh thần.

Sự cứng rắn này có thể gây tranh cãi, nhưng lại cần thiết. Brazil quá nhiều lần ôm hận vì đặt niềm tin tuyệt đối vào một cá nhân. Ancelotti, với kinh nghiệm cầm quân ở nhiều CLB lớn, hiểu rằng chỉ tập thể gắn kết mới đủ sức chinh phục vinh quang.

Neymar từng là niềm tự hào của bóng đá Brazil, nhưng dưới triều đại Ancelotti, anh phải chấp nhận một thực tế khác: không còn miễn trừ đặc quyền. Câu chuyện không phải loại bỏ hay “trảm công thần”, mà là cách HLV người Italy áp đặt kỷ luật chiến lược: ai cũng phải chứng minh giá trị.

Với Brazil, đây là tín hiệu tích cực: Selecão đang bước vào giai đoạn xây dựng lại, nơi quyền lực tập thể được đặt trên mọi ngôi sao. Và với Neymar, đây là lời cảnh tỉnh rằng con đường đến World Cup 2026 chỉ mở ra nếu anh sẵn sàng thay đổi và chiến đấu như mọi cầu thủ khác.