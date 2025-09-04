Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người lạ để Neymar thừa kế 1 tỷ USD

  • Thứ năm, 4/9/2025 07:58 (GMT+7)
Một doanh nhân tại Porto Alegre, Brazil, gây chú ý khi đăng ký di chúc để lại một phần tài sản trị giá 1 tỷ USD cho Neymar.

Neymar đang có khối tài sản ước tính 350 triệu USD.

Theo thông tin từ Metrópoles, di chúc được đăng ký tại Văn phòng Công chứng số 9 ở Porto Alegre từ năm 2023, nhưng danh tính của doanh nhân được giữ kín. Người đàn ông 33 tuổi cho biết đưa ra quyết định do tình trạng sức khỏe không tốt và không có người thân nào để lại tài sản trong trường hợp qua đời.

“Tôi thích Neymar và rất đồng cảm với cậu ấy. Tôi cũng phải chịu đựng sự bôi nhọ. Mối quan hệ giữa Neymar và cha cậu ấy khiến tôi nhớ người cha đã qua đời của mình”, doanh nhân này giải thích việc chọn Neymar làm người thừa kế.

"Quan trọng hơn, tôi biết Neymar không phải là người chạy theo vật chất, điều khá hiếm trong xã hội ngày nay", doanh nhân tại Porto Alegre nhấn mạnh. Hiệp hội Công chứng Brazil sau đó cũng xác nhận di chúc này hợp lệ.

Tại Brazil, ai cũng có thể lập di chúc để lại tài sản cho bất kỳ cá nhân nào, miễn tuân thủ Bộ luật Dân sự nước này. Hiện tại, không có thông tin cụ thể về loại tài sản hay giá trị mà Neymar sẽ được hưởng. Song, số tài sản Neymar được thừa kế từ doanh nhân nọ được ước tính có thể lên tới 1 tỷ USD.

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

