Bạn gái Yamal ngoại tình với sao trẻ Real

Franco Mastantuono, ngôi sao trẻ mới gia nhập Real Madrid, được xem là nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ giữa ca sĩ Nicki Nicole và Lamine Yamal.

Nicki Nicole bị tố "cắm sừng" Lamine Yamal.

Ole tiết lộ Nicole ngoại tình với Mastantuono chỉ sau 13 ngày công khai tình cảm cùng Yamal, dẫn đến việc cầu thủ của Barcelona dứt khoát chia tay. Nguồn tin khác từ El Canciller cho biết thêm nữ ca sĩ nổi tiếng người Argentina nhanh chóng "sa vào lưới tình" với cầu thủ đồng hương, dù mới công khai yêu Yamal.

Đầu tuần này, Yamal gây chú ý khi xóa sạch mọi hình ảnh liên quan đến Nicole trên trang cá nhân, làm dấy lên tin đồn cặp đôi đường ai nấy đi. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chỉ mới 2 tuần trước, Yamal còn công khai hình ảnh thân mật bên Nicole trên mạng xã hội.

Đây là lần đầu tiên ngôi sao Barca công khai chuyện tình cảm. Tuy nhiên, nếu những tiết lộ từ truyền thông về việc Nicole ngoại tình với Mastantuono là thật, Yamal có lý do để giận dữ và xóa sạch hình ảnh nữ ca sĩ này trên trang cá nhân.

Thời gian qua, Yamal liên tục vướng ồn ào tình cảm. Tài năng trẻ 18 tuổi cặp kè với một người mẫu có tên Anna Gegnoso. Trước đó, Yamal còn vướng tin đồn tình cảm với Fati Vazquez, một cựu tiếp viên hàng không hơn anh 12 tuổi.

Chuyện tình đầu tiên của Yamal là với Alex Padilla. Cô nàng xuất hiện bên Yamal và gia đình anh để ăn mừng chiến thắng tại Euro 2024. Tuy nhiên, sau nhiều lần rạn nứt rồi tái hợp, mối quan hệ của cặp đôi khép lại.