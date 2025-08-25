Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Neymar lại chấn thương

  • Thứ hai, 25/8/2025 06:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Neymar tiếp tục dính chấn thương trong màu áo Santos, chỉ ít ngày trước khi Brazil công bố danh sách cho loạt trận vòng loại World Cup 2026.

Theo GE Globo, tiền đạo 33 tuổi bị đau và sưng vùng đùi trước chuyến làm khách của Santos trên sân Bahia tại Serie A Brazil rạng sáng 25/8 (giờ Hà Nội). CLB báo cáo tình trạng lên Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF), nhưng chưa có xác nhận chính thức.

Nếu tiếp tục nghỉ thi đấu, đây sẽ là cú sốc nữa trong chuỗi ngày u ám của Neymar. Chỉ mới tuần trước, anh bật khóc sau thất bại thảm hại 0-6 của Santos trước Vasco da Gama, đồng thời HLV Cleber Xavier phải rời ghế nóng.

Neymar chưa một lần khoác áo tuyển Brazil dưới thời tân HLV Carlo Ancelotti. Chiến lược gia người Italy thẳng tay loại anh khỏi danh sách triệu tập lần đầu hồi tháng 5 vì thể trạng chưa được đảm bảo.

Hiện chưa rõ Ancelotti có điền tên Neymar cho hai trận gặp Chile và Bolivia vào tháng 9 hay không. Brazil sớm giành vé dự World Cup 2026 sau chiến thắng 1-0 trước Paraguay hồi tháng 6, song tương lai của Neymar trong màu áo "Selecao" vẫn là dấu hỏi lớn.

Neymar chưa thể vực dậy sự nghiệp tại Santos, thậm chí còn đối diện nguy cơ rớt hạng ở mùa giải này. Trước Bahia, Neymar không ra sân do án treo giò. Trong khi đó, Santos thua Bahia với tỷ số 0-2 và giậm chân ở vị trí thứ 15 trên BXH giải VĐQG Brazil - hơn nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm.

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

Neymar lại chấn thương

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

