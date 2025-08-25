Neymar lại chấn thương

Neymar tiếp tục dính chấn thương trong màu áo Santos, chỉ ít ngày trước khi Brazil công bố danh sách cho loạt trận vòng loại World Cup 2026.

Theo GE Globo, tiền đạo 33 tuổi bị đau và sưng vùng đùi trước chuyến làm khách của Santos trên sân Bahia tại Serie A Brazil rạng sáng 25/8 (giờ Hà Nội). CLB báo cáo tình trạng lên Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF), nhưng chưa có xác nhận chính thức.

Nếu tiếp tục nghỉ thi đấu, đây sẽ là cú sốc nữa trong chuỗi ngày u ám của Neymar. Chỉ mới tuần trước, anh bật khóc sau thất bại thảm hại 0-6 của Santos trước Vasco da Gama, đồng thời HLV Cleber Xavier phải rời ghế nóng.

Neymar chưa một lần khoác áo tuyển Brazil dưới thời tân HLV Carlo Ancelotti. Chiến lược gia người Italy thẳng tay loại anh khỏi danh sách triệu tập lần đầu hồi tháng 5 vì thể trạng chưa được đảm bảo.

Hiện chưa rõ Ancelotti có điền tên Neymar cho hai trận gặp Chile và Bolivia vào tháng 9 hay không. Brazil sớm giành vé dự World Cup 2026 sau chiến thắng 1-0 trước Paraguay hồi tháng 6, song tương lai của Neymar trong màu áo "Selecao" vẫn là dấu hỏi lớn.

Neymar chưa thể vực dậy sự nghiệp tại Santos, thậm chí còn đối diện nguy cơ rớt hạng ở mùa giải này. Trước Bahia, Neymar không ra sân do án treo giò. Trong khi đó, Santos thua Bahia với tỷ số 0-2 và giậm chân ở vị trí thứ 15 trên BXH giải VĐQG Brazil - hơn nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm.