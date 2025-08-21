Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kịch bản 'thảm họa' của Neymar

  • Thứ năm, 21/8/2025 12:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Neymar chưa thể vực dậy sự nghiệp tại Santos, thậm chí còn đối diện nguy cơ rớt hạng ở mùa giải này.

Santos của Neymar có nguy cơ rớt hạng. Ảnh: Reuters.

Neymar buồn bã sau thất bại đáng xấu hổ 0-6 của Santos trước Vasco da Gama trong khuôn khổ Brasileirão. Đây là trận thua nặng nề nhất trong sự nghiệp của Neymar, đến nỗi anh phải thừa nhận: "Tôi chưa bao giờ trải qua điều này trong đời. Tôi rất thất vọng với màn trình diễn của đội; đó là một cảm giác rất xấu hổ".

Kết quả này dẫn đến việc HLV Cleber Xavier bị sa thải. Mọi thứ càng tồi tệ hơn khi Philippe Coutinho, người bạn thời thơ ấu của Neymar, tỏa sáng với hai bàn thắng vào lưới Santos. Coutinho cũng như Neymar, tìm đến giải VĐQG ở quê nhà để vực dậy sự nghiệp. Nhưng cựu sao Liverpool đang tỏa sáng rực rỡ, còn Neymar thì không.

Hiện tại, Santos đứng trước nguy cơ xuống hạng. Nếu buộc phải chơi ở giải hạng hai tại Brazil ở mùa tới, đó sẽ là kịch bản "thảm họa" với siêu sao sinh năm 1992 này.

Cách đây hai mùa, Santos phải chịu cảnh xuống hạng lần đầu tiên trong lịch sử. Sau một năm vật lộn, đội bóng này trở lại hạng đấu cao nhất của bóng đá Brazil. Tuy nhiên, trận thua trước Vasco da Gama khiến nỗi ám ảnh quay trở lại với CLB này.

Trên bảng xếp hạng, Santos chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 2 điểm. Không ai khác ngoài Neymar phải gánh trách nhiệm giúp CLB vượt khó.

Hợp đồng của Neymar với Santos kéo dài đến tháng 12/2025, và anh đang nỗ lực lấy lại phong độ để hướng đến World Cup 2026. Nhưng nếu Santos chịu cảnh rớt hạng, không ai đảm bảo Neymar sẽ có suất trong đội hình của HLV Carlo Ancelotti.

Trận thua xấu hổ khiến Neymar bật khóc Rạng sáng 18/8, trong khuôn khổ vòng 20 giải VĐQG Brazil, Santos nhận thất bại đậm nhất lịch sử CLB khi để Vasco da Gama vùi dập với tỷ số 0-6 trên sân Morumbis.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Duy Luân

