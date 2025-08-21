Cựu sao NBA 2,26 mét lập kỷ lục cầu thủ cao nhất lịch sử bóng đá

Cúp Quốc gia Nga vừa chứng kiến một khoảnh khắc đặc biệt.

Pavel Podkolzin, cựu trung phong NBA cao tới 2,26 mét, chính thức ra mắt trong màu áo Amkal Moscow, qua đó trở thành cầu thủ cao nhất từng thi đấu chuyên nghiệp trong lịch sử bóng đá. Anh thậm chí còn cao hơn xà ngang khung thành tới… 18 cm.

Podkolzin, năm nay 40 tuổi, từng là một trong những “người khổng lồ” hiếm có của NBA đầu những năm 2000. Anh mắc chứng to cực do rối loạn tuyến yên, và nhờ đó sở hữu vóc dáng vượt trội.

Năm 2004, Utah Jazz chọn Podkolzin ở lượt 21 của kỳ NBA Draft, trước khi chuyển nhượng sang Dallas Mavericks. Tại đây, anh góp mặt trong 6 trận, ghi 4 điểm, bắt 9 rebound và có 1 pha block - một sự nghiệp NBA ngắn ngủi nhưng đủ để đưa tên tuổi anh vào danh sách 10 cầu thủ cao nhất lịch sử giải đấu, chỉ thấp hơn Manute Bol và Gheorghe Muresan 5 cm.

Sau khi rời NBA năm 2006, Podkolzin lang bạt qua nhiều đội bóng rổ hạng dưới trước khi bất ngờ rẽ sang bóng đá. Anh được Chủ tịch Amkal Moscow - từng là đồng đội ở một giải bóng rổ phong trào - thuyết phục gia nhập CLB. “Đây là cơ hội tuyệt vời để tôi thử sức ở một môn thể thao khác. Tôi thực sự biết ơn vì điều đó”, Podkolzin chia sẻ.

Từ sàn gỗ NBA đến mặt cỏ bóng đá, hành trình của Podkolzin có thể coi là minh chứng sống động cho sự phi thường.

Trong trận ra mắt tại Cúp Quốc gia Nga, Podkolzin được xếp đá tiền đạo cắm. Sự xuất hiện đồ sộ của anh ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Dù không ghi bàn, Podkolzin vẫn suýt chút nữa để lại dấu ấn: “Họ có một thủ môn xuất sắc. Tôi sẽ cố gắng ở trận tới”. Amkal Moscow sau cùng giành chiến thắng 1-0 trước FC Kaluga.

