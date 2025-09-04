Liverpool điền tên Isak, loại Chiesa dự Champions League

Sau khi Alexander Isak cập bến Anfield, Federico Chiesa đã không có mặt trong danh sách 22 cầu thủ của Liverpool tham dự vòng bảng Champions League.

Liverpool đã chọn Isak thay vì Chiesa dự Champions League.

Ngôi sao người Italia đến Anfield từ năm ngoái nhưng liên tục gặp khó khăn trong việc giành suất đá chính. Dù vậy, mùa này anh đã có ba lần vào sân từ băng ghế dự bị và từng ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận ra quân Premier League gặp Bournemouth.

Theo quy định, Liverpool chỉ được đăng ký tối đa 17 cầu thủ không thuộc diện “cây nhà lá vườn” trong danh sách chính. Đáng chú ý, trong số này có cả tài năng trẻ mới 16 tuổi Rio Ngumoha – người không được tính là homegrown vì chưa đủ hai năm gắn bó tại CLB. Bên cạnh đó, “The Kop” cũng điền tên ba thủ môn theo quy định bắt buộc của UEFA.

Chiesa đã bị HLV Arne Slot loại khỏi đội hình dự Champions League.

Ngoài danh sách chính, Liverpool vẫn có thể bổ sung dàn cầu thủ trẻ thuộc diện homegrown vào “Danh sách B”, vốn có thể thay đổi trước mỗi trận đấu. Những gương mặt như Trey Nyoni hay Jayden Danns, từng góp mặt ở giải đấu năm ngoái, hoàn toàn đủ điều kiện thi đấu.

Chiesa, 27 tuổi, gia nhập Liverpool với giá 10 triệu bảng nhưng chỉ có 14 lần ra sân mùa trước, trong đó vỏn vẹn 4 lần đá chính. Dẫu vậy, anh vẫn chiếm được nhiều cảm tình của người hâm mộ vùng Merseyside, và việc anh bị gạch tên lần này khiến không ít CĐV tỏ ra tiếc nuối.

Danh sách cụ thể 22 cầu thủ của Liverpool

Danh sách A:

Thủ môn: Alisson, Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman

Hậu vệ: Joe Gomez, Endo, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Milos Kerkez, Connor Bradley, Giovanni Leoni, Andy Robertson, Jeremie Frimpong

Tiền vệ: Florian Wirtz, Domink Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Ryan Gravenberch

Tiền đạo: Alexander Isak, Mo Salah, Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Rio Ngumoha

Danh sách B

Nyoni, Danns, Bajcetic