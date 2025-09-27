Liverpool thanh toán đủ tiền lương cho gia đình Jota

Gia đình cố tiền đạo Diogo Jota nhận được toàn bộ số tiền còn lại trong hợp đồng trị giá 14,5 triệu bảng từ Liverpool.

Liverpool có hành động đẹp với gia đình Jota. Ảnh: Reuters.

Trước khi mất vì tai nạn giao thông hồi tháng 7, Jota đang hưởng mức lương khoảng 140.000 bảng/tuần tại Liverpool. Anh còn hai năm hợp đồng với đội chủ sân Anfield, dự kiến kéo dài đến mùa hè 2027.

Trước mất mát quá lớn của gia đình Jota, ban lãnh đạo Liverpool quyết định chi trả toàn bộ phần tiền lương còn lại của cố tiền đạo người Bồ Đào Nha như một cách xoa dịu nỗi đau.

Chia sẻ về quyết định này, HLV Arne Slot cho biết Fenway Sports Group (FSG) - tập đoàn sở hữu Liverpool - chọn cách hành xử đầy nhân văn. Ông nói: “Có thể nhiều người nghĩ đây là điều bình thường, nhưng trong bóng đá thì không phải vậy. Chủ sở hữu thường bị chỉ trích, giống như các HLV, nhưng cách họ giải quyết sự việc này, trả đủ tiền cho vợ và các con của Jota, thật đáng trân trọng".

Ngay sau khi Jota qua đời, Chủ tịch Liverpool, Tom Werner, cũng khẳng định FSG sẽ hỗ trợ tốt nhất cho gia đình cầu thủ, đồng thời quyết định treo vĩnh viễn số áo 20 để tri ân ngôi sao quá cố.

“Jota không chỉ được yêu mến vì những bàn thắng. Cậu ấy được yêu mến vì sự tử tế và nhân cách đáng quý", ông Werner nhấn mạnh.

Đầu tháng 7, Jota tử nạn trong lúc trở lại Anh cùng em trai Andre Silva, để lại vợ Rute Cardoso và ba người con nhỏ. Chỉ hai tuần trước đó, Jota và Rute vừa tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của bạn bè và người thân.

Mọi góc độ về siêu phẩm đá phạt của Szoboszlai Tối 31/8, Szoboszlai ghi bàn từ cú sút phạt ở khoảng cách 30 mét, giúp Liverpool thắng Arsenal 1-0 trên sân nhà.