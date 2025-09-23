Vợ Jota dự lễ trao giải Quả bóng vàng

Rạng sáng 23/9 (giờ Hà Nội), Rute Cardoso, vợ của cầu thủ quá cố Diogo Jota, có mặt tại Paris (Pháp) để dự lễ trao giải Quả bóng vàng 2025.

Vợ Jota xuất hiện tại lễ trao giải Quả bóng vàng.

Rute xuất hiện cùng dàn sao của Liverpool và HLV Arne Slot. Cô giữ nét mặt điềm tĩnh, không để lộ nhiều cảm xúc trên thảm đỏ chào mừng. Trong buổi lễ, Jota và Andre Silva được dành vài phút để vinh danh và tưởng niệm vì sự ra đi của họ.

Những bức hình chụp vợ của cầu thủ người Bồ Đào Nha nhận được hàng trăm nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Nhiều người cảm thán vì sự mạnh mẽ của cô khi vượt qua những ngày tháng khó khăn sau khi chồng qua đời. Có những người để lại lời chúc cô tiếp tục vững vàng trong tương lai.

“Cô ấy sẽ không bao giờ phải đi một mình”, một người bình luận. Một người khác chia sẻ: “Cô ấy cũng xứng đáng nhận một giải thưởng cho sự mạnh mẽ của mình nhỉ?”.

Vụ tai nạn thảm khốc vào tháng 7/2025 tại Tây Ban Nha khiến Jota thiệt mạng khi đang trên đường hội quân với Liverpool. Đáng chú ý, anh mới tổ chức đám cưới với Rute vào ngày 22/6, cách ngày vụ tai nạn xảy ra chỉ 11 ngày.

Số 20 của Liverpool có cùng vợ 3 người con. Rute là điểm tựa của Jota từ những ngày đầu theo đuổi sự nghiệp bóng đá đến khi thăng hoa cùng Liverpool với chức vô địch Premier League mùa 2024/25.