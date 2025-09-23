Quyết định làm rung chuyển Aston Villa

Chưa đầy hai năm gắn bó, Giám đốc Thể thao Monchi bất ngờ rời Aston Villa trong bối cảnh đội bóng thành Birmingham rơi vào khủng hoảng tài chính và sa sút phong độ ở Premier League.

Aston Villa chìm sâu vào khủng hoảng ở mùa giải 2025/26.

Truyền thông châu Âu đồng loạt xác nhận ông Monchi chính thức rời Villa Park. Đây là cú sốc lớn bởi Giám đốc Thể thao huyền thoại người Tây Ban Nha từng được kỳ vọng là chìa khóa đưa "The Villa" trở lại hàng ngũ những đội bóng mạnh nhất nước Anh.

Theo The Athletic, ông Monchi thời gian qua phải chịu sự chỉ trích ngày càng gay gắt từ người hâm mộ vì chất lượng đội hình không được cải thiện. The Telegraph nhận định việc ông Monchi ra đi không hẳn bất ngờ, nhưng là bước ngoặt lớn đối với Aston Villa.

Từ ngày đặt chân tới Birmingham, GĐTT Monchi nhanh chóng để lại dấu ấn. Ông phối hợp ăn ý với HLV Unai Emery, giúp Aston Villa lần đầu sau hơn 40 năm giành vé dự Champions League. Trong hai mùa đầu tiên, Villa thường xuyên hiện diện ở các cúp châu Âu.

Trên thị trường chuyển nhượng, ông Monchi thực hiện một số thương vụ đình đám như bán Jhon Duran cho Al Nassr với giá 90 triệu euro, đưa Amadou Onana về với mức phí 60 triệu euro. Những thương vụ này giúp Villa vừa củng cố lực lượng, vừa tạo nền tảng tài chính trong giai đoạn ngắn hạn.

Monchi rời Aston Villa khi dự án còn dang dở.

Tuy nhiên, mùa hè 2025 phơi bày thực tế khắc nghiệt. Aston Villa là đội bóng bị giới hạn chi tiêu nghiêm ngặt nhất Premier League. Toàn bộ phiên chợ hè, họ chỉ chi vỏn vẹn 30 triệu euro, quá ít để duy trì sức cạnh tranh. Những bản hợp đồng đáng chú ý như Evann Guessand, Jadon Sancho và Harvey Elliott chỉ mang tính chữa cháy. Thương vụ tự do Victor Lindelof càng cho thấy tình cảnh eo hẹp.

Hệ quả là sau 5 vòng đấu, Aston Villa tụt xuống vị trí thứ 18 trên BXH Ngoại hạng Anh với chỉ 3 điểm, qua đó rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Chính tình trạng này hạn chế hoàn toàn khả năng hành động của ông Monchi, vốn nổi tiếng là "kiến trúc sư chuyển nhượng" trong nhiều năm ở Sevilla.

Đây không phải lần đầu GĐTT Monchi trải qua thăng trầm. Trước đó, ông từng rời Sevilla để thử sức tại AS Roma (2017-2019) nhưng không đạt thành công như kỳ vọng, rồi trở lại Andalusia để tiếp tục viết nên những kỳ tích. Năm 2023, ông rời Sevilla lần thứ hai để đầu quân cho Aston Villa, mang theo hy vọng nâng tầm một CLB giàu tiềm năng tại Premier League.

Việc Monchi ra đi đẩy Aston Villa vào thế khó, khi dự án cùng Unai Emery đang mất dần động lực. Việc cân đối tài chính, giữ chân trụ cột và khôi phục niềm tin CĐV sẽ là thử thách lớn cho bất kỳ người kế nhiệm nào.