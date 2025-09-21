Pha đạp người thô bạo ở Premier League

Tối 21/9, Reinildo bên phía Sunderland bị truất quyền thi đấu sau tình huống đạp thẳng vào người Matthew Cash của Aston Villa.

Tình huống trả đũa khiến Reinildo bị truất quyền thi đấu.

Phút 33 trên sân Ánh sáng, ở trận đấu thuộc vòng 5 Premier League, Reinildo bị Cash xô đẩy. Bức xúc vì bị đẩy ngã, Reinildo phản ứng bằng cách đá thẳng vào bộ phận nhạy cảm của Cash. Trọng tài Sam Barrott phát hiện hành vi phạm lỗi và lập tức rút thẻ đỏ dành cho cầu thủ người Mozambique.

Quyết định này được VAR kiểm tra và xác nhận, với việc pha va chạm được cho là hành động bạo lực rõ ràng khi Reinildo dùng giày đạp thẳng vào người Cash. Reinildo cuối cùng buộc phải rời sân và đi thẳng vào đường hầm.

Việc Reinildo bị đuổi buộc HLV Regis Le Bris phải thay đổi chiến thuật từ sớm. Chris Rigg phải nhường chỗ cho Dan Ballard ở phút 37, nhằm tăng cường hàng phòng thủ. Mặc dù chỉ còn 10 người, Le Bris và các học trò giữ được tỷ số hòa 0-0 cho đến khi hiệp một kết thúc.

Reinildo gia nhập Sunderland từ Atletico Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025. Trước khi dính thẻ đỏ, hậu vệ kỳ cựu 33 tuổi chơi trọn vẹn mọi phút ở Premier League từ đầu mùa cho Sunderland.

Reinildo là cầu thủ giàu kinh nghiệm với 25 trận đấu ở Champions League trong màu áo Lille và Atletico Madrid. Trong suốt 103 lần ra sân cho Atletico Madrid, Reinildo chưa từng nhận thẻ đỏ.