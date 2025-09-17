Sancho gây tranh cãi

Jadon Sancho nhận nhiều ý kiến trái chiều trong ngày ra mắt Aston Villa tại vòng 3 League Cup gặp Brentford rạng sáng 17/9.

Sancho tịt ngòi trước Brentford. Ảnh: Reuters.

HLV Unai Emery quyết định trao cơ hội đá chính bên cánh trái cho Sancho ở cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, cựu sao MU chơi mờ nhạt trong hiệp một. Sang đầu hiệp hai, Sancho có cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới nhưng cú dứt điểm của anh lại đưa bóng trúng cột dọc.

Sau đó, Sancho phần nào cải thiện màn trình diễn khi có những pha phối hợp khá ăn ý với một tân binh khác là Harvey Elliott ở cánh trái. Dù vậy, anh vẫn bị rút khỏi sân ở phút 74 và chưa tạo ra dấu ấn rõ nét.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ Aston Villa đã bày tỏ ý kiến trái chiều về tân binh này. Một fan bình luận: “Hãy kiên nhẫn, chỉ mới là trận đầu của Sancho thôi". Người hâm mộ khác đặt kỳ vọng: “Sancho cần sự tự tin và phong độ, tôi tin anh ấy vẫn còn giá trị".

Ngoài những bình luận bênh vực và cảm thông, nhiều CĐV khác lại bức xúc: “Sancho đã chơi tệ, tại sao cậu ta không bị thay ra?” Một tài khoản mỉa mai: “Vừa được bình luận viên nhắc rằng Sancho vẫn đang ở trên sân".

Sancho chỉ được Flashscore chấm 6 điểm, con số thấp thứ hai trên sân, chỉ cao hơn đồng đội ở cánh đối diện là Evann Guessand, người không để lại bất kỳ dấu ấn nào trong 80 phút thi đấu.

Aston Villa hòa 1-1 trước Brentford nhưng để thua 2-4 trên chấm luân lưu, qua đó nói lời chia tay League Cup ngay từ vòng 3.

