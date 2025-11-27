Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Minamino nới rộng kỷ lục ghi bàn ở Champions League

  Thứ năm, 27/11/2025 06:16 (GMT+7)
Tiền đạo Takumi Minamino tiếp tục ghi dấu ấn tại đấu trường châu Âu với pha lập công trong trận hòa 2-2 của Monaco trước Pafos ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 27/11.

Ngay phút thứ 5, Minamino mở tỷ số cho Monaco bằng cú dứt điểm một chạm chuẩn xác sau đường kiến tạo của Maghnes Akliouche. Đây là pha lập công thứ 6 tại Champions League của chân sút người Nhật Bản, thành tích tốt nhất mà một cầu thủ Nhật Bản từng đạt được trong lịch sử giải đấu.

Bàn thắng này cũng chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi kéo dài từ giữa tháng 9 đến nay của Minamino trong màu áo Monaco. Hôm 14/9, Minamino đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Nhật Bản ghi nhiều bàn nhất tại Ligue 1 (18 bàn), sau pha lập công vào lưới Auxerre.

Tuy nhiên, Monaco lại không thể bảo toàn lợi thế do Minamino mang lại và bị Pafos cầm hòa 2-2 sau 90 phút thi đấu. Ở trận này, tiền vệ Paul Pogba, người vừa tái xuất sân cỏ cuối tuần trước, ngồi dự bị cả trận.

Ở mùa giải 2024/25, Minamino ghi 9 bàn sau 43 trận cho Monaco, góp công quan trọng giúp đội bóng giành vé dự Champions League. Sau quãng thời gian mờ nhạt tại Liverpool do không được trọng dụng dưới thời HLV Jurgen Klopp, Minamino đã tìm lại phong độ khi chuyển sang Ligue 1 năm 2022.

Tại Monaco, anh nhanh chóng chiếm suất đá chính và trở thành trụ cột của đội bóng. Minamino hiện cũng là cầu thủ hưởng lương cao nhất tại CLB (hơn 4 triệu euro/năm), sau khi gia hạn hợp đồng đến năm 2027.

