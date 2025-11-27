David Luiz tạo cột mốc lịch sử ở Champions League

Rạng sáng 27/11, lão tướng người Brazil ghi bàn giúp Pafos cầm hòa Monaco 2-2 ở vòng phân hạng cúp châu Âu.

Phút 18 trận đấu trên sân Alphamega, Mislav Orsic treo bóng vừa tầm để David Luiz bật cao đánh đầu, mở tỷ số cho Pafos.

Theo Opta, Luiz (38 tuổi, 218 ngày) trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ 2 ghi bàn ở Champions League, thành tích chỉ xếp sau huyền thoại Pepe, khi anh ghi bàn cho Porto ở tuổi 40 và 290 ngày. Xếp sau David Luiz là Francesco Totti (38 tuổi, 59 ngày), Ryan Giggs (37 tuổi, 289 ngày), Sergio Ramos (37 tuổi, 257 ngày).

Luiz tỏa sáng.

Luiz là một trong những ngôi sao hiếm hoi của bóng đá Brazil vẫn thi đấu chuyên nghiệp dù đã gần 40 tuổi. Hồi đầu năm, cựu sao Chelsea ký hợp đồng với Fortaleza nhưng chấm dứt chỉ sau 2 tháng. Sau đó, anh bất ngờ trở lại châu Âu thi đấu cho Pafos, CLB vô địch Cyprus, theo hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Ngoài Luiz, bóng đá Brazil còn chứng kiến một vài tên tuổi thi đấu bền bỉ khác như Thiago Silva. Trung vệ 41 tuổi vẫn đang là trụ cột của Fluminense tại quê nhà. Trước đó, Ferandinho cũng từng thi đấu đến tận năm 39 tuổi.

Trở lại với Luiz, trung vệ sinh năm 1987 cùng Pafos đang trải qua chuỗi ngày khó quên ở Champions League với 3 trận bất bại. Đội bóng có giá trị đội hình gần 30 triệu euro đang đứng trước cơ hội giành vé vào vòng play-off khi đứng ở vị trí thứ 24.