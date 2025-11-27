Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

David Luiz tạo cột mốc lịch sử ở Champions League

  • Thứ năm, 27/11/2025 05:58 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 27/11, lão tướng người Brazil ghi bàn giúp Pafos cầm hòa Monaco 2-2 ở vòng phân hạng cúp châu Âu.

Phút 18 trận đấu trên sân Alphamega, Mislav Orsic treo bóng vừa tầm để David Luiz bật cao đánh đầu, mở tỷ số cho Pafos.

Theo Opta, Luiz (38 tuổi, 218 ngày) trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ 2 ghi bàn ở Champions League, thành tích chỉ xếp sau huyền thoại Pepe, khi anh ghi bàn cho Porto ở tuổi 40 và 290 ngày. Xếp sau David Luiz là Francesco Totti (38 tuổi, 59 ngày), Ryan Giggs (37 tuổi, 289 ngày), Sergio Ramos (37 tuổi, 257 ngày).

david luiz anh 1

Luiz tỏa sáng.

Luiz là một trong những ngôi sao hiếm hoi của bóng đá Brazil vẫn thi đấu chuyên nghiệp dù đã gần 40 tuổi. Hồi đầu năm, cựu sao Chelsea ký hợp đồng với Fortaleza nhưng chấm dứt chỉ sau 2 tháng. Sau đó, anh bất ngờ trở lại châu Âu thi đấu cho Pafos, CLB vô địch Cyprus, theo hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Ngoài Luiz, bóng đá Brazil còn chứng kiến một vài tên tuổi thi đấu bền bỉ khác như Thiago Silva. Trung vệ 41 tuổi vẫn đang là trụ cột của Fluminense tại quê nhà. Trước đó, Ferandinho cũng từng thi đấu đến tận năm 39 tuổi.

Trở lại với Luiz, trung vệ sinh năm 1987 cùng Pafos đang trải qua chuỗi ngày khó quên ở Champions League với 3 trận bất bại. Đội bóng có giá trị đội hình gần 30 triệu euro đang đứng trước cơ hội giành vé vào vòng play-off khi đứng ở vị trí thứ 24.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Arsenal lần đầu thắng Bayern tại Champions League sau 10 năm

Rạng sáng 27/11, Arsenal đánh bại Bayern 3-1 trên sân nhà ở vòng phân hạng Champions League trên sân Emirates.

3 giờ trước

Duy Anh

david luiz David Luiz Sergio Ramos David Luiz Pafos Cúp C1

  • Sergio Ramos

    Sergio Ramos

    Sergio Ramos García được biết đến nhiều nhất với tên Sergio Ramos, là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha. Anh hiện chơi tại vị trí hậu vệ và là đội trưởng của CLB Real Madrid C.F. và Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha. Ramos từng có một thời rèn luyện tại tuyển trẻ Sevilla.

    • Ngày sinh: 30/3/1986
    • Nơi sinh: Camas, Tây Ban Nha
    • Vị trí: Hậu vệ
    • Chiều cao: 1.83 m

Đọc tiếp

Tham hoa Neuer hinh anh

Thảm họa Neuer

22 phút trước 07:15 27/11/2025

0

Thủ thành Manuel Neuer phạm nhiều sai lầm trong thất bại 1-3 của Bayern Munich trước Arsenal ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 27/11.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý