Dàn sao châu Á có phong độ trái ngược ở châu Âu

Ritsu Doan có khởi đầu như mơ tại Frankfurt với 4 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 6 trận trên mọi đấu trường. Tiền đạo người Nhật Bản cho thấy sự thích nghi nhanh chóng tại CLB mới.
Takumi Minamino cũng để lại dấu ấn rõ rệt ở Monaco với 2 bàn và 2 kiến tạo sau 6 trận mùa này. Anh đang là sự lựa chọn ưa thích của HLV Adi Hutter ngay từ đầu mùa.
Tuyển thủ Iran, Mehdi Taremi, tỏa sáng sau khi chia tay Inter Milan ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua. Trong màu áo Olympiakos, tiền đạo 33 tuổi này đã ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo trên mọi đấu trường.
Trái ngược với ba gương mặt kể trên, Takefusa Kubo đang sa sút phong độ tại Sociedad. Từ đầu mùa, Kubo mới ghi được vỏn vẹn 1 bàn tại La Liga. Anh đã trải qua 5 trận liên tiếp tịt ngòi.
Ở Premier League, Kaoru Mitoma vẫn thường xuyên đá chính cho Brighton nhưng mới có 1 bàn và 1 kiến tạo sau 5 trận. Người hâm mộ kỳ vọng tuyển thủ Nhật Bản sẽ bùng nổ hơn trong thời gian tới.
Tại Serie A, Zion Suzuki không thể giúp Parma thoát khỏi vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Đội bóng này chưa thắng trận nào sau 4 vòng đấu, còn thủ môn tuyển Nhật Bản đã phải vào lưới nhặt bóng tới 7 lần sau 5 trận trên mọi đấu trường.
Lee Kang-in cũng chơi không hiệu quả tại PSG dù được HLV Luis Enrique trao cơ hội. Sau 6 vòng đấu Ligue 1, tuyển thủ Hàn Quốc vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo lần nào.
