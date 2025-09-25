Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dàn sao châu Á có phong độ trái ngược ở châu Âu

  • Thứ năm, 25/9/2025 16:00 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Ritsu Doan, Takumi Minamino hay Takefusa Kubo có phong độ trái ngược ở giai đoạn đầu mùa giải 2025/26.

Ritsu Doan anh 1

Ritsu Doan có khởi đầu như mơ tại Frankfurt với 4 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 6 trận trên mọi đấu trường. Tiền đạo người Nhật Bản cho thấy sự thích nghi nhanh chóng tại CLB mới.
Ritsu Doan anh 2

Takumi Minamino cũng để lại dấu ấn rõ rệt ở Monaco với 2 bàn và 2 kiến tạo sau 6 trận mùa này. Anh đang là sự lựa chọn ưa thích của HLV Adi Hutter ngay từ đầu mùa.
Ritsu Doan anh 3

Tuyển thủ Iran, Mehdi Taremi, tỏa sáng sau khi chia tay Inter Milan ở kỳ chuyển nhượng hè vừa qua. Trong màu áo Olympiakos, tiền đạo 33 tuổi này đã ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo trên mọi đấu trường.
Ritsu Doan anh 4

Trái ngược với ba gương mặt kể trên, Takefusa Kubo đang sa sút phong độ tại Sociedad. Từ đầu mùa, Kubo mới ghi được vỏn vẹn 1 bàn tại La Liga. Anh đã trải qua 5 trận liên tiếp tịt ngòi.
Ritsu Doan anh 5

Premier League, Kaoru Mitoma vẫn thường xuyên đá chính cho Brighton nhưng mới có 1 bàn và 1 kiến tạo sau 5 trận. Người hâm mộ kỳ vọng tuyển thủ Nhật Bản sẽ bùng nổ hơn trong thời gian tới.
Ritsu Doan anh 6

Tại Serie A, Zion Suzuki không thể giúp Parma thoát khỏi vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng. Đội bóng này chưa thắng trận nào sau 4 vòng đấu, còn thủ môn tuyển Nhật Bản đã phải vào lưới nhặt bóng tới 7 lần sau 5 trận trên mọi đấu trường.
Ritsu Doan anh 7

Lee Kang-in cũng chơi không hiệu quả tại PSG dù được HLV Luis Enrique trao cơ hội. Sau 6 vòng đấu Ligue 1, tuyển thủ Hàn Quốc vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo lần nào.
Duy Luân

Ritsu Doan Ritsu Doan

