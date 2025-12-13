Màn khởi động gây sốt của cầu thủ Nhật Bản

Tiền vệ Reo Hatate của Celtic trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội cả khi trận đấu còn chưa bắt đầu.

Khoảnh khắc đảo mắt hài hước của cầu thủ Nhật Bản Tiền vệ Reo Hatate của Celtic bất ngờ trở thành tâm điểm bởi màn khởi động lạ mắt khiến khán giả bật cười và mạng xã hội xôn xao.

Ngôi sao người Nhật Bản khiến người hâm mộ không khỏi bật cười với thói quen khởi động kỳ lạ trong lúc khởi động ở trận thua AS Roma 0-3 thuộc vòng phân hạng Europa League diễn ra trên sân Celtic Park hôm 12/12.

Trong lúc các đồng đội thực hiện bài khởi động quen thuộc, ống kính truyền hình bắt trọn khoảnh khắc Hatate đứng yên tại chỗ, giơ hai ngón trỏ lên không trung rồi liên tục đưa ánh mắt nhìn sang trái, phải, lên trên và xuống dưới. Màn nghi thức kéo dài gần một phút, được cho là cách Hatate kiểm tra khả năng quan sát trước khi bước vào phần khởi động tăng tốc và chạy nước rút như thường lệ.

Hình ảnh lạ lẫm này nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo hàng loạt bình luận hài hước từ người hâm mộ Celtic. Một cổ động viên dí dỏm ví von: "Giống hệt cảnh tôi đang ngó bảng menu ở tiệm cá chiên". Người khác đùa rằng Hatate trông như đang "giải dãy số trúng xổ số", trong khi có fan cho rằng tiền vệ này cố nhớ lại những chỉ dẫn chiến thuật phức tạp từ HLV.

Không ít CĐV thừa nhận thói quen khởi động của Hatate mang lại cảm giác thư thái, khác hẳn với sự căng thẳng thường thấy trước các trận đấu lớn. "Tôi chưa từng thấy điều gì như thế này", một bình luận nhận được nhiều lượt chia sẻ.

Dẫu vậy, hành động vui nhộn của Hatate trước giờ bóng lăn không thể che mờ thực tế phũ phàng trên sân. Celtic trải qua trận đấu ác mộng khi thua Roma 0-3 ngay tại Glasgow. Thất bại này khiến mục tiêu lọt vào top 8 Europa League của đại diện Scotland trở nên xa vời.