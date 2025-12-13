Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nội bộ MU dậy sóng vì chuyện ăn uống

  • Thứ bảy, 13/12/2025 06:52 (GMT+7)
Sir Jim Ratcliffe đang thúc đẩy kế hoạch cắt giảm chi phí bằng việc xem xét thuê ngoài toàn bộ hoạt động cung cấp đồ ăn, thức uống tại sân Old Trafford.

Theo các nguồn tin tại Anh, Ratcliffe yêu cầu ban điều hành MU tìm kiếm đối tác bên ngoài đủ năng lực để đảm nhận toàn bộ mảng catering, từ các phòng tiếp khách sang trọng cho tới quầy bán đồ ăn trong sân vận động. Mục tiêu chính là tối ưu chi phí vận hành trong bối cảnh MU tiến hành rà soát toàn diện bộ máy hoạt động.

MU đang đàm phán với Levy, một đơn vị thuộc Compass Group, về bản hợp đồng trị giá hàng triệu bảng. Nếu đạt được thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác theo mô hình chia sẻ lợi nhuận, đồng thời có khả năng điều chỉnh lại thực đơn nhằm phù hợp hơn với chiến lược kinh doanh mới.

Tuy nhiên, kế hoạch cũng khiến một bộ phận nhân viên phục vụ lo lắng. Một số lao động trong lĩnh vực catering bày tỏ quan ngại rằng việc thuê ngoài có thể ảnh hưởng đến công việc của họ, dù ban lãnh đạo CLB khẳng định các quy định pháp lý sẽ đảm bảo quyền lợi và vị trí việc làm cho nhân sự hiện tại.

Một nguồn tin từ Old Trafford nhấn mạnh: "Đây không phải là câu chuyện cắt giảm nhân sự, mà là đánh giá mô hình cung cấp dịch vụ nào phù hợp nhất cho CLB và cho người hâm mộ. MU hiện là một trong hai đội hiếm hoi tại Premier League vẫn tự vận hành mảng catering, vì vậy việc xem xét thuê ngoài là điều hợp lý".

Động thái lập tức gây chú ý khi nhiều người lo ngại những món biểu tượng quen thuộc trong khu vực dịch vụ cao cấp – trong đó có bánh mì kẹp tôm, có thể biến mất khỏi thực đơn.

Giá Dumfries gây sốc, MU không thể làm ngơ

Denzel Dumfries sẽ tiếp tục có điều khoản giải phóng hợp đồng chỉ 25 triệu euro vào mùa hè tới.

14 giờ trước

MU nợ ròng 1 tỷ USD

Báo cáo tài chính quý I cho thấy MU lần đầu vượt mốc 1 tỷ USD nợ ròng sau kỳ chuyển nhượng hè bận rộn.

14 giờ trước

MU hưởng lợi từ FIFA

Bộ ba Amad Diallo, Bryan Mbeumo và Noussair Mazraoui cùng xuất hiện trên sân tập Carrington khi MU chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Bournemouth vào ngày 16/12.

24:1442 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Santos ra quyet dinh ve Neymar hinh anh

    Santos ra quyết định về Neymar

    9 phút trước 07:10 13/12/2025

    0

    CLB Santos chính thức gửi đề nghị gia hạn hợp đồng cho Neymar Jr, trước khi bản hợp đồng hiện tại của anh hết hạn vào ngày 30/12.

    'Messi Thuy Si' gio ra sao hinh anh

    'Messi Thụy Sĩ' giờ ra sao

    9 phút trước 07:10 13/12/2025

    0

    Xherdan Shaqiri, người được mệnh danh là “Messi Thụy Sĩ”, vẫn đang thăng hoa rực rỡ trong màu áo Basel tại quê nhà.

