Nội bộ MU dậy sóng vì chuyện ăn uống

Sir Jim Ratcliffe đang thúc đẩy kế hoạch cắt giảm chi phí bằng việc xem xét thuê ngoài toàn bộ hoạt động cung cấp đồ ăn, thức uống tại sân Old Trafford.

Theo các nguồn tin tại Anh, Ratcliffe yêu cầu ban điều hành MU tìm kiếm đối tác bên ngoài đủ năng lực để đảm nhận toàn bộ mảng catering, từ các phòng tiếp khách sang trọng cho tới quầy bán đồ ăn trong sân vận động. Mục tiêu chính là tối ưu chi phí vận hành trong bối cảnh MU tiến hành rà soát toàn diện bộ máy hoạt động.

MU đang đàm phán với Levy, một đơn vị thuộc Compass Group, về bản hợp đồng trị giá hàng triệu bảng. Nếu đạt được thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác theo mô hình chia sẻ lợi nhuận, đồng thời có khả năng điều chỉnh lại thực đơn nhằm phù hợp hơn với chiến lược kinh doanh mới.

Tuy nhiên, kế hoạch cũng khiến một bộ phận nhân viên phục vụ lo lắng. Một số lao động trong lĩnh vực catering bày tỏ quan ngại rằng việc thuê ngoài có thể ảnh hưởng đến công việc của họ, dù ban lãnh đạo CLB khẳng định các quy định pháp lý sẽ đảm bảo quyền lợi và vị trí việc làm cho nhân sự hiện tại.

Một nguồn tin từ Old Trafford nhấn mạnh: "Đây không phải là câu chuyện cắt giảm nhân sự, mà là đánh giá mô hình cung cấp dịch vụ nào phù hợp nhất cho CLB và cho người hâm mộ. MU hiện là một trong hai đội hiếm hoi tại Premier League vẫn tự vận hành mảng catering, vì vậy việc xem xét thuê ngoài là điều hợp lý".

Động thái lập tức gây chú ý khi nhiều người lo ngại những món biểu tượng quen thuộc trong khu vực dịch vụ cao cấp – trong đó có bánh mì kẹp tôm, có thể biến mất khỏi thực đơn.