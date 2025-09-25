Haaland chọn xong bến đỗ tiếp theo

Erling Haaland được cho là đang nuôi giấc mơ được khoác áo một CLB La Liga, và Barcelona đang nổi lên là điểm đến được ưu tiên hàng đầu vào mùa hè 2026.

Haaland cân nhắc rời Man City.

Theo Fichajes, mặc dù còn hợp đồng với Manchester City đến năm 2034, đội ngũ của Haaland không loại trừ khả năng chia tay nước Anh sớm hơn dự kiến.

Tại Etihad, cầu thủ sinh năm 2000 tạo nên cơn bùng nổ với hiệu suất ghi bàn phi thường: hơn 131 bàn sau 152 trận, trong đó vượt mốc 60 bàn chỉ tính riêng ở Premier League. Với hiệu suất ấy, anh nhanh chóng được xếp vào hàng ngũ những chân sút hay nhất bóng đá châu Âu, sánh ngang các huyền thoại Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi ở cùng độ tuổi.

Barcelona, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Joan Laporta, coi Haaland là mảnh ghép then chốt trong kế hoạch tái thiết. Lewandowski sẽ rời đi khi hợp đồng kết thúc và khả năng sang Saudi Arabia được nhắc đến nhiều.

Để lấp đầy khoảng trống đó, Laporta muốn đưa Haaland về Camp Nou với mức phí chuyển nhượng và lương thưởng dự kiến lên tới 150 triệu euro. Lần tiếp cận năm 2022 bất thành vì khó khăn tài chính, nhưng hiện tại Barca tự tin hơn nhiều vào nguồn lực kinh tế.

Không chỉ Barcelona, Real Madrid cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Haaland. Đã có tin đồn về việc "Los Blancos" cân nhắc trao đổi với Vinícius, nhưng thương vụ chưa bao giờ tiến triển. Dẫu vậy, cả hai gã khổng lồ Tây Ban Nha đều hiểu rằng, sự xuất hiện của Haaland sẽ không chỉ mang lại giá trị chuyên môn, mà còn là cú hích truyền thông khổng lồ cho La Liga.

Ở tuổi 26 vào năm 2026, Haaland được kỳ vọng sẽ sát cánh cùng Lamine Yamal và Pedri để tạo nên hàng công hùng mạnh cho Barcelona. Laporta thậm chí còn nhấn mạnh trong các cuộc trò chuyện nội bộ: “Nếu chúng ta muốn trở lại đỉnh cao, cần một cầu thủ có thể tạo dấu ấn cho cả một kỷ nguyên. Và đó chính là Erling Haaland”.