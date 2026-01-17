Hình ảnh gây sốt của cầu thủ U23 UAE

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khoảnh khắc cầu thủ U23 UAE bất lực nằm trên sân lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội sau khi thua U23 Việt Nam 2-3 ở tứ kết U23 châu Á 2026 rạng sáng 17/1.

Cầu thủ U23 UAE bất lực khi liên tiếp bị U23 Việt Nam chọc thủng lưới.

Trong bức ảnh được chia sẻ rộng rãi khắp mạng xã hội, cầu thủ U23 UAE nằm ngửa trên mặt cỏ, hai tay dang rộng, ánh mắt hướng lên bầu trời trong trạng thái hoàn toàn bất lực. Xung quanh là đồng đội gục xuống, ôm mặt hoặc cúi đầu thất vọng. Khoảnh khắc ấy được ghi lại cho thấy mọi nỗ lực níu kéo của đại diện Tây Á không còn giá trị.

Trên các diễn đàn bóng đá châu Á, nhiều cổ động viên nhận định bức ảnh này phản ánh rõ sự thay đổi về tương quan sức mạnh khi U23 Việt Nam không còn là đội bóng co cụm phòng ngự và chống đỡ, ngược lại, đủ bản lĩnh và thể lực để khiến đối thủ phải kiệt quệ trong hiệp phụ.

U23 UAE hai lần kiên cường gỡ hòa trong 90 phút chính thức, liên tục vùng lên sau mỗi lần bị U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, khi trận đấu bước sang hiệp phụ, cán cân thể lực và thế trận dần nghiêng hẳn về phía đội bóng áo đỏ. Trong khi các cầu thủ Việt Nam vẫn duy trì cường độ pressing và ban bật tốc độ cao, U23 UAE bắt đầu bộc lộ rõ dấu hiệu xuống sức.

Bàn thắng quyết định của U23 Việt Nam ở hiệp phụ đánh gục hoàn toàn ý chí phản kháng của đối thủ. Hình ảnh cầu thủ UAE nằm bất động trên sân được xem như sự chắt lọc cô đọng nhất cho 120 phút giằng co. Ở đó, đại diện Tây Á chiến đấu đến giới hạn cuối cùng nhưng vẫn không thể đảo ngược thế cờ.

Một khoảnh khắc, một hình ảnh, nhưng nói thay rất nhiều điều về cục diện trận đấu và bước tiến của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.

