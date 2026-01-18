Vòng bán kết chưa từng có ở giải U23 châu Á

Rạng sáng 18/1, U23 Hàn Quốc đánh bại Australia 2-1 ở tứ kết giải châu Á.

U23 Hàn Quốc trở thành đại diện cuối góp mặt ở top 4 giải châu Á 2026, sau Nhật Bản, Việt Nam và Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, vòng bán kết giải châu lục cấp độ U23 không có sự hiện diện của một đại diện Tây Á nào.

Ngày 20/1, 4 đội tuyển đến từ Đông Á sẽ chia thành hai cặp đấu, Việt Nam gặp Trung Quốc, Hàn Quốc gặp Nhật Bản, thi đấu chọn ra 2 cái tên xứng đáng vào chung kết.

U23 Hàn Quốc vào bán kết gặp Nhật Bản.

U23 Hàn Quốc làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 64%. Đại diệ Đông Á kiên trì với bài tấn công bằng những đường chuyền dài và được hưởng thành quả ở phút 21. Baek Ga-on chạy chỗ, đón pha câu bóng từ sân nhà của đồng đội, trước khi dứt điểm tinh tế, mở tỷ số trận tứ kết.

Trong phần còn lại của hiệp một, U23 Australia cố gắng vùng lên nhưng không tạo ra cơ hội nào đáng chú ý do các mũi tấn công liên tục dính bẫy việt vị.

Kịch tính được đẩy lên ở phút 38. Một cầu thủ của "Socceroos" ngã trong vùng cấm. Ban đầu, trọng tài chính chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, ông đã đảo ngược quyết định, sau khi tham khảo video làm chậm. Số 16 của U23 Australia đã tự vấp ngã.

Ngay đầu hiệp hai, U23 Australia gỡ hòa nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Jovanovic. Anh đi bóng qua cả hậu vệ lẫn thủ môn, trước khi ghi bàn từ góc hẹp.

Sau bàn gỡ hòa của Australia, thế trận trở nên chậm rãi, không đội nào muốn đẩy cao tốc độ. Trong thế trận chặt chẽ, U23 Hàn Quốc đã tạo khác biệt từ một tình huống cố định. Phút 88, Shin Min-Ha có mặt đúng lúc để đón quả phạt góc của đồng đội, trước khi tung cú đánh đầu dũng mãnh từ cự ly gần, mang về tấm vé vào bán kết cho Hàn Quốc.

