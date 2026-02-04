MU chốt tương lai Maguire

MU đưa ra quyết định dứt khoát về tương lai của Harry Maguire, khi lựa chọn giữ trung vệ người Anh ở lại Old Trafford bất chấp sự quan tâm từ các đội bóng.

Maguire khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với MU.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, nhiều CLB tại Italy tiếp cận MU nhằm tìm hiểu khả năng chiêu mộ Maguire. Tuy nhiên, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" không bị thuyết phục và từ chối mọi đề xuất, kể cả trong bối cảnh nguy cơ mất trắng cầu thủ sau mùa giải này.

Quyết định trên phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong cách nhìn nhận của MU đối với Maguire. Dưới thời HLV Michael Carrick, đội bóng chủ sân Old Trafford có dấu hiệu khởi sắc với những chiến thắng quan trọng trước Man City, Arsenal và Fulham, qua đó cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng Premier League.

Trong giai đoạn này, Maguire thường xuyên được trao cơ hội đá chính và đáp lại bằng những màn trình diễn ổn định. Kinh nghiệm, khả năng không chiến cùng tố chất thủ lĩnh của trung vệ sinh năm 1993 được Carrick đánh giá cao, đặc biệt trong bối cảnh hàng thủ MU thiếu sự ổn định và chiều sâu.

Không chỉ MU, bản thân Maguire cũng phát đi tín hiệu rõ ràng về mong muốn gắn bó lâu dài. Truyền thông Anh tiết lộ trung vệ số 5 sẵn sàng chấp nhận giảm sâu mức lương hiện tại, từ 200.000 bảng/tuần xuống thấp hơn khoảng 80.000 bảng, để đổi lấy một bản hợp đồng mới.

Theo Daily Mail, ưu tiên hàng đầu của Maguire vẫn là tiếp tục ở lại MU. Trung vệ người Anh không muốn xáo trộn cuộc sống gia đình, đồng thời tin rằng việc thi đấu tại Premier League sẽ giúp anh duy trì cơ hội được triệu tập lên đội tuyển Anh.

Ngược lại, ban lãnh đạo MU tin rằng Maguire vẫn đóng vai trò quan trọng trong phòng thay đồ, cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Việc anh chấp nhận giảm lương được đánh giá cao, qua đó mở ra khả năng đôi bên tiếp tục họp tác sau mùa giải này.