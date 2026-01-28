MU trước nguy cơ mất trắng Maguire

Tương lai của trung vệ Harry Maguire tại sân Old Trafford trở nên khó đoán khi MU chưa có động thái gia hạn hợp đồng.

Maguire chưa gia hạn với MU. Ảnh: Reuters.

Theo The Athletic, kể từ ngày 1/1, Maguire đủ điều kiện đàm phán và ký thỏa thuận tiền hợp đồng với các CLB ngoài nước Anh. Điều này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng châu Âu, khi người đại diện của anh nhận được những liên hệ từ Italy và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, khả năng trung vệ người Anh chuyển sang Trung Đông được đánh giá không cao. Anh đang có cuộc sống ổn định tại Manchester, với gia đình và người thân đều sinh sống gần đó.

Về phía MU, ban lãnh đạo đội bóng vẫn đang cân nhắc kỹ lưỡng. Một mặt, họ cần một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm cho hàng phòng ngự trong giai đoạn tái thiết. Mặt khác, bài toán tài chính cũng khiến "Quỷ đỏ" phải dè chừng, nhất là trong bối cảnh CLB đang nỗ lực cắt giảm quỹ lương sau nhiều năm chi tiêu thiếu kiểm soát.

Maguire chơi tốt khi được trao cơ hội. Ảnh: Reuters.

Trên sân cỏ, Maguire lại đang gửi đi những tín hiệu tích cực. Bất chấp mới đá chính 6 trận tại Premier League mùa này, trung vệ sinh năm 1993 liên tục tỏa sáng ở những trận cầu lớn. Anh được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trong chiến thắng 3-2 trước Arsenal hôm 25/1, đồng thời góp công giúp MU giữ sạch lưới trước Man City ở vòng đấu trước đó.

Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick, Maguire dần lấy lại hình ảnh của một thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự. Anh thi đấu chắc chắn, mạnh mẽ trong các pha tranh chấp và cho thấy sự ăn ý với Lisandro Martinez. Việc kiên nhẫn chờ đạt thể trạng tốt nhất trước khi trở lại cũng giúp Maguire duy trì phong độ ổn định hơn.

Hợp đồng của Maguire với MU sẽ hết hạn vào cuối tháng 6. "Quỷ đỏ" cần sớm đưa ra quyết định nếu không muốn để mất trắng trung vệ sinh năm 1993.

