MU dễ vỡ mộng với HLV Enrique

PSG mở đàm phán gia hạn hợp đồng với Luis Enrique, động thái gần như khép lại khả năng HLV người Tây Ban Nha cập bến MU.

Luis Enrique là nhân tố không thể thiếu của PSG. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Pháp, PSG muốn kéo dài cam kết với Enrique dù hợp đồng hiện tại còn thời hạn đến tháng 6/2027. Động thái của PSG được xem là bước đi mang tính chiến lược khi bản giao kèo hiện chỉ còn chưa đầy 18 tháng.

Đội bóng thủ đô nước Pháp muốn sớm chấm dứt mọi đồn đoán xoay quanh tương lai của HLV trưởng, đặc biệt trong bối cảnh Enrique liên tục được nhắc tới như một trong những ứng viên hàng đầu cho ghế nóng tại Old Trafford.

Sự tin tưởng dành cho Enrique đến từ những thành công nổi bật trong thời gian qua. HLV 55 tuổi giúp PSG bước vào giai đoạn ổn định hiếm thấy, đồng thời được tôn vinh là "HLV hay nhất thế giới" năm 2025 sau khi giành tổng cộng 6 danh hiệu. Với ban lãnh đạo PSG, Enrique không chỉ mang lại thành tích, mà còn định hình bản sắc mới cho CLB.

Dưới thời ông, PSG dần rời xa hình ảnh "Galactico", thay vào đó là chiến lược xây dựng đội hình dựa trên tính tập thể và các cầu thủ trẻ giàu tiềm năng. Dấu ấn này thể hiện rõ qua những thương vụ hướng tới tương lai.

Bên cạnh đó, Enrique có mối quan hệ làm việc chặt chẽ với cố vấn thể thao Luis Campos, người vừa gia hạn hợp đồng với PSG đến năm 2030. HLV người Tây Ban Nha cũng nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi, yếu tố giúp PSG tự tin đẩy nhanh tiến trình gia hạn.

Trong bối cảnh đó, MU nhiều khả năng sẽ phải chuyển hướng sang những phương án khác. Việc PSG sớm "ra tay" với Enrique cho thấy quyết tâm giữ vững sự ổn định.