MU có thể mất bộn tiền cho Onana

MU phải trả lương hoặc bồi thường một phần hợp đồng còn lại của Andre Onana để tạo điều kiện cho bất kỳ vụ chuyển nhượng hoặc chấm dứt hợp đồng nào trong tương lai.

Onana khó trở lại MU.

Mùa giải 2025/26, Onana bị đẩy sang Trabzonspor theo dạng cho mượn, và CLB Thổ Nhĩ Kỳ chịu toàn bộ lương của anh. Thương vụ không có phí mượn hay điều khoản mua đứt, đồng nghĩa Onana sẽ trở lại MU vào hè 2026.

Thủ thành người Cameroon còn 2,5 năm trên bản hợp đồng với MU, kéo dài đến tháng 6/2028, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm. Anh đang nhận lương trung bình khoảng 7,5 triệu bảng/năm, tương đương hơn 120.000 bảng/tuần tại MU.

Chính vì thế, Onana không dễ dàng chấp nhận rời MU nếu mức lương của anh không được đảm bảo. Điều này khiến MU đau đầu. Nếu muốn chia tay Onana sớm, câu lạc bộ có thể phải trả một phần lương còn lại hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, tương tự các trường hợp trước đây.

Một số nguồn tin cho rằng Onana có thể đòi số tiền bồi thường hợp đồng hơn 10 triệu bảng cho 2,5 năm còn lại cho hợp đồng. Nếu không, anh sẵn sàng ngồi chờ hết hợp đồng với MU, để bỏ túi gần 19 triệu bảng.

Đáng chú ý, MU được cho là khó bán Onana với giá cao, trong bối cảnh nhiều CLB châu Âu như Inter Milan hay AC Milan muốn chiêu mộ thủ môn này. Trước đó, MU từng tiêu tốn tới gần 50 triệu bảng để đưa Onana về Old Trafford.

