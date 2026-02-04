Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hành động đẹp của Amorim dành cho MU

  • Thứ tư, 4/2/2026 18:10 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Ruben Amorim trì hoãn việc lên tiếng cho đến khi mùa giải khép lại, nhằm tránh tạo thêm xáo trộn cho MU trong giai đoạn then chốt.

Theo tiết lộ từ Daily Mail, Amorim hiện không có kế hoạch đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào trong thời gian tới. Chiến lược gia 41 tuổi lựa chọn giữ im lặng để không ảnh hưởng tới nỗ lực của HLV tạm quyền Michael Carrick trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Người hâm mộ và truyền thông phải chờ đến mùa hè để nghe trực tiếp quan điểm của ông về thời gian ngắn ngủi nhưng sóng gió tại Old Trafford. Quyết định đánh dấu sự thay đổi rõ rệt so với hình ảnh thường thấy của Amorim. Trước đó, ông thường xuyên gây chú ý với những phát biểu thẳng thắn, thậm chí bùng nổ trong các buổi họp báo.

Nguồn tin cho biết Amorim muốn đợi khi chiến dịch 2025/26 khép lại mới chia sẻ về việc "giấc mơ Premier League nhanh chóng biến thành ác mộng". Dù rất nhiều người tò mò về những gì xảy ra phía sau hậu trường, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chủ động từ chối mọi cơ hội phản hồi, đặc biệt trong bối cảnh MU căng mình cho mục tiêu top 4.

MU anh 1

Amorim rời MU sau khi công khai chỉ trích ban lãnh đạo.

Động cơ chính cho sự im lặng bất thường này được cho là mong muốn bảo vệ đội bóng và người kế nhiệm. Amorim không muốn những phát ngôn mang tính cá nhân trở thành yếu tố gây nhiễu, làm xao động phòng thay đồ vào thời điểm MU cần sự tập trung tuyệt đối.

Triều đại của Amorim kết thúc đột ngột sau trận hòa 1-1 trước Leeds United vào đầu tháng 1/2026. Đó là trận đấu mà những phát biểu cứng rắn của ông nhắm vào ban lãnh đạo. Chỉ một ngày sau, MU ra thông báo sa thải và bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV tạm quyền.

Dưới thời Carrick, "Quỷ đỏ" hồi sinh mạnh mẽ với 3 chiến thắng liên tiếp trước Man City, Arsenal và Fulham. Trong bối cảnh đó, sự im lặng của Amorim có thể được xem là lựa chọn mang tính chuyên nghiệp, đặt lợi ích tập thể lên trên chuyện cá nhân.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.

Carrick dùng Dalot hay hơn Amorim?

Hai thông số cao nhất mùa trong chiến thắng trước Fulham cho thấy Diogo Dalot đang hồi sinh rõ rệt dưới thời Michael Carrick, đồng thời phơi bày những hạn chế trong hệ thống mà Ruben Amorim từng áp dụng tại Manchester United.

14 giờ trước

Sự im lặng của MU đe dọa tuần trăng mật của Carrick

Michael Carrick đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford thay cho Ruben Amorim. Nhưng cuộc vui kéo dài thì cần có tiền.

25:1501 hôm qua

Carrick phơi bày một năm lạc lối của MU

Ba trận, ba chiến thắng, Michael Carrick khiến người hâm mộ Manchester United phải đặt lại câu hỏi lớn về quãng thời gian Ruben Amorim nắm quyền.

19:00 2/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

MU MU

    Đọc tiếp

    Indonesia xin dang cai Asian Cup 2031 hinh anh

    Indonesia xin đăng cai Asian Cup 2031

    3 giờ trước 16:19 4/2/2026

    0

    Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) chính thức nộp đơn lên LĐBĐ châu Á (AFC), để chạy đua giành quyền tổ chức Asian Cup 2031.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý