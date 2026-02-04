Hành động đẹp của Amorim dành cho MU

Ruben Amorim trì hoãn việc lên tiếng cho đến khi mùa giải khép lại, nhằm tránh tạo thêm xáo trộn cho MU trong giai đoạn then chốt.

Theo tiết lộ từ Daily Mail, Amorim hiện không có kế hoạch đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào trong thời gian tới. Chiến lược gia 41 tuổi lựa chọn giữ im lặng để không ảnh hưởng tới nỗ lực của HLV tạm quyền Michael Carrick trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Người hâm mộ và truyền thông phải chờ đến mùa hè để nghe trực tiếp quan điểm của ông về thời gian ngắn ngủi nhưng sóng gió tại Old Trafford. Quyết định đánh dấu sự thay đổi rõ rệt so với hình ảnh thường thấy của Amorim. Trước đó, ông thường xuyên gây chú ý với những phát biểu thẳng thắn, thậm chí bùng nổ trong các buổi họp báo.

Nguồn tin cho biết Amorim muốn đợi khi chiến dịch 2025/26 khép lại mới chia sẻ về việc "giấc mơ Premier League nhanh chóng biến thành ác mộng". Dù rất nhiều người tò mò về những gì xảy ra phía sau hậu trường, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha chủ động từ chối mọi cơ hội phản hồi, đặc biệt trong bối cảnh MU căng mình cho mục tiêu top 4.

Amorim rời MU sau khi công khai chỉ trích ban lãnh đạo.

Động cơ chính cho sự im lặng bất thường này được cho là mong muốn bảo vệ đội bóng và người kế nhiệm. Amorim không muốn những phát ngôn mang tính cá nhân trở thành yếu tố gây nhiễu, làm xao động phòng thay đồ vào thời điểm MU cần sự tập trung tuyệt đối.

Triều đại của Amorim kết thúc đột ngột sau trận hòa 1-1 trước Leeds United vào đầu tháng 1/2026. Đó là trận đấu mà những phát biểu cứng rắn của ông nhắm vào ban lãnh đạo. Chỉ một ngày sau, MU ra thông báo sa thải và bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV tạm quyền.

Dưới thời Carrick, "Quỷ đỏ" hồi sinh mạnh mẽ với 3 chiến thắng liên tiếp trước Man City, Arsenal và Fulham. Trong bối cảnh đó, sự im lặng của Amorim có thể được xem là lựa chọn mang tính chuyên nghiệp, đặt lợi ích tập thể lên trên chuyện cá nhân.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.