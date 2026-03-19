Bến đỗ mới mở ra cho Sancho

Jadon Sancho được cho là có thể trở lại Borussia Dortmund theo dạng chuyển nhượng tự do ngay trong hè 2026.

Sancho có thể trở lại Dortmund.

Theo Daily Mail, ngôi sao thuộc biên chế MU sẽ rời Old Trafford khi hợp đồng hết hạn. Dortmund tỏ ra nghiêm túc với kế hoạch tái hợp Sancho lần thứ 3, song thương vụ chỉ có thể thành hiện thực nếu cầu thủ chấp nhận cắt giảm đáng kể mức lương hiện tại.

Hiện Sancho bỏ túi 250.000 bảng/tuần, con số vượt xa khả năng chi trả của đội bóng Bundesliga. Đây được xem là rào cản lớn nhất trong quá trình đàm phán, dù phía Dortmund chủ động liên hệ với đại diện của cầu thủ.

Sancho vẫn nhận được nhiều thiện cảm từ phía Dortmund sau 2 giai đoạn thi đấu thành công tại đây. Anh ghi 50 bàn sau 4 mùa giải trước khi chuyển sang MU với mức phí 73 triệu bảng năm 2021. Tuy nhiên, sự nghiệp tại Anh không diễn ra như kỳ vọng.

Cầu thủ 25 tuổi gặp khó trong việc duy trì phong độ ổn định, đồng thời mâu thuẫn với HLV Erik ten Hag, dẫn đến việc bị loại khỏi đội hình. Anh từng trở lại Dortmund theo dạng cho mượn mùa 2023/24 và góp công giúp đội bóng vào chung kết Champions League.

Mùa giải tiếp theo, Sancho khoác áo Chelsea nhưng chỉ để lại dấu ấn hạn chế với 5 bàn và 10 kiến tạo sau 42 trận. Đội bóng London thậm chí chấp nhận trả 5 triệu bảng để hủy điều khoản mua đứt trị giá 25 triệu bảng.

Hiện tại, Sancho thi đấu cho Aston Villa theo dạng cho mượn và sẽ trở thành cầu thủ tự do vào tháng 6. Trong bối cảnh tương lai bấp bênh, anh được cho là sẵn sàng làm lại sự nghiệp, và Dortmund nổi lên như điểm đến lý tưởng với điều kiện anh phải hy sinh đáng kể thu nhập.

