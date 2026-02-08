Newcastle trả giá của một mùa hè sai lầm

Một thất bại nhếch nhác giữa mùa đông phơi bày hậu quả kéo dài từ những quyết định tốn kém nhưng thiếu hiệu quả của Newcastle.

Eddie Howe đang đối mặt áp lực ở Newcastle.

Thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước Brentford ở vòng 25 Premier League rạng sáng 8/2 không chỉ là một trận thua tệ hại của Newcastle United, mà là bản tổng kết lạnh lùng cho mùa giải trượt dốc, nơi sai lầm từ kỳ chuyển nhượng hè vẫn chưa ngừng gây tổn thương.

Mùa hè 250 triệu bảng và những bản hợp đồng lạc nhịp

Newcastle từng bước vào mùa giải với niềm tin rằng khoản chi gần 250 triệu bảng cho 6 tân binh sẽ giúp họ bù đắp khoảng trống để lại sau sự ra đi của Alexander Isak. Nhưng đến thời điểm này, niềm tin ấy đã cạn.

Trong trận gặp Brentford, hai tân binh đá chính, ba người vào sân từ ghế dự bị và một người không được sử dụng. Kết quả chung là sự im lặng đáng lo ngại. Ngoại trừ Malick Thiaw chơi tròn vai ở hàng thủ, không ai tạo ra ảnh hưởng đủ lớn để xoay chuyển cục diện.

Yoane Wissa, được kỳ vọng mang lại sự sắc bén khi đối đầu đội bóng cũ, gần như vô hại. Nick Woltemade vào sân đầu hiệp hai cũng không khá hơn. Jacob Ramsey và Anthony Elanga góp mặt muộn, nhưng mùa giải mờ nhạt của họ vẫn tiếp diễn.

Những cái tên ấy không chỉ gây thất vọng trong một trận đấu, mà phản ánh vấn đề hệ thống: Newcastle mua nhiều, nhưng mua sai.

Cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp đội hình. Thiaw trông quá tải, hàng tiền vệ thiếu nhịp, còn tuyến trên thiếu sự gắn kết. Newcastle có bàn mở tỷ số, rồi nhanh chóng đánh mất thế trận.

Newcastle liên tục sa lầy gần đây.

Kịch bản ấy lặp lại khi họ gỡ hòa muộn và tưởng như đã níu lại một điểm. Đội bóng này không thiếu khoảnh khắc, nhưng thiếu khả năng kiểm soát. Và đó là dấu hiệu của một tập thể mong manh.

Nếu Newcastle là bức tranh của sự hoang mang, Brentford lại cho thấy sự sáng suốt. Dưới thời Keith Andrews, đội khách không hoảng loạn khi bị dẫn trước. Họ kiên nhẫn, tổ chức tốt và chờ Newcastle tự bộc lộ điểm yếu. Cách Brentford lật ngược thế cờ không ồn ào, nhưng đầy thuyết phục.

Vitaly Janelt là hình mẫu cho sự cần mẫn ấy. Anh phá bóng ngay trên vạch vôi khi tỷ số còn là 0-1, rồi ghi bàn gỡ hòa từ tình huống cố định. Igor Thiago lạnh lùng trên chấm phạt đền. Và khi Newcastle tưởng như lấy lại đà hưng phấn sau bàn gỡ của Bruno Guimarães, Brentford tung ra đòn kết liễu.

Mathias Jensen đọc được sự chệch choạc của đội chủ nhà, thả một đường chuyền vượt tuyến chính xác để Dango Ouattara bứt tốc. Pha dứt điểm của Ouattara xuyên qua Nick Pope không chỉ mang về bàn thắng quyết định, mà còn là lời nhắc nhở: Brentford biết mình cần làm gì, còn Newcastle thì không.

Chiến thắng này đưa Brentford vào top 7, bằng điểm với Liverpool. Ít ai nghĩ họ đạt được vị trí ấy sau một mùa hè mất nhiều trụ cột, trong đó có Wissa. Trớ trêu thay, chính người thay thế Wissa lại trở thành kẻ kết liễu Newcastle ở phút 86. Còn Wissa, khi ấy, đã ngồi trên băng ghế dự bị sau một màn trình diễn nhạt nhòa.

Eddie Howe và áp lực không thể né tránh

Những tiếng la ó vang lên tại St James’ Park không còn là phản ứng lẻ tẻ. Lần đầu tiên mùa này, sự bất mãn hiện hữu rõ ràng. Eddie Howe không né tránh. Ông thừa nhận trách nhiệm, thừa nhận sự tức giận với chính mình. Đó là phản ứng trung thực, nhưng không đủ để xoa dịu thực tế.

Eddie Howe chưa thể giúp Newcastle trở thành CLB khó chịu như mùa trước.

Newcastle đang trả giá cho một mùa hè tiêu tiền lớn mà không tạo ra bản sắc mới. Việc mất Isak không chỉ là mất một chân sút, mà là mất điểm tựa.

Những bản hợp đồng thay thế chưa thể gánh vác vai trò ấy. Khi niềm tin lung lay, mọi sai sót đều bị phóng đại, và đội bóng dễ sụp đổ trong những thời điểm then chốt.

Trận thua trước Brentford không phải tai nạn. Nó là hệ quả. Newcastle ghi bàn, rồi buông lỏng. Họ gỡ hòa, rồi lại đánh mất kiểm soát. Đó là thói quen xấu hình thành suốt mùa giải. Nếu không có sự điều chỉnh mạnh mẽ, những đêm mưa lạnh tại St James’ Park sẽ còn lặp lại.

Bóng đá luôn có chu kỳ. Newcastle từng mơ về bước nhảy vọt, nhưng thay vì tiến lên, họ đang loay hoay sửa sai. Trong khi Brentford tận dụng tối đa nguồn lực để leo cao, Newcastle phải đối diện câu hỏi khó nhất: làm thế nào để biến tiền bạc thành giá trị thực. Cho đến khi trả lời được câu hỏi ấy, những thất bại nhếch nhác như thế này vẫn sẽ tiếp diễn.