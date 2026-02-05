Man City vào chung kết sau màn hủy diệt Newcastle

Rạng sáng 5/2, Manchester City dễ dàng vượt qua Newcastle với tỷ số 3-1 trong trận bán kết lượt về Carabao Cup, qua đó vào chung kết với tổng tỷ số 5-1.

Pep có cơ hội giành thêm danh hiệu cùng Man City.

Đây cũng là lần thứ 12 liên tiếp đội bóng của Pep Guardiola đánh bại “Chích chòe” trên sân nhà, một con số đủ để cho thấy sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Man City sớm đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng mong manh của Newcastle chỉ sau 7 phút bóng lăn. Omar Marmoush phối hợp một chạm đầy tốc độ trước khi xâm nhập vùng 16,5 m. Tình huống xử lý lúng túng của Dan Burn vô tình đưa bóng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Aaron Ramsdale, giúp đội chủ nhà nhân đôi lợi thế từ lượt đi.

Man City gặp Arsenal ở chung kết vào ngày 15/3.

Newcastle nỗ lực đáp trả với cú sút nguy hiểm của Joe Willock, nhưng James Trafford đã có pha bay người cứu thua xuất sắc. Tuy nhiên, đó chỉ là khoảnh khắc hiếm hoi đội khách tạo ra sức ép. Man City nhanh chóng giành lại thế trận với hàng loạt cơ hội của Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri và Marmoush. Sự vượt trội của đội chủ nhà được cụ thể hóa bằng bàn thắng thứ hai ở phút 29, khi Marmoush bật cao đánh đầu chính xác từ đường chuyền của Antoine Semenyo.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 3 phút sau, Dan Burn tiếp tục trở thành “nhân vật không may” khi pha tắc bóng của anh vô tình đưa bóng đến vị trí thuận lợi cho Reijnders, để tiền vệ này dễ dàng nâng tỷ số lên 3-0. Hiệp một khép lại trong cơn ác mộng với Newcastle, khi Anthony Gordon dính chấn thương phải rời sân và Trafford tiếp tục từ chối bàn thắng của Sven Botman.

Bước sang hiệp hai, Newcastle chơi nỗ lực hơn và có bàn gỡ ở phút 62 nhờ pha dứt điểm kỹ thuật của Anthony Elanga sau khi bóng dội cột, vào lưới. Dẫu vậy, đó chỉ là điểm sáng hiếm hoi trong một thế trận mà Man City vẫn kiểm soát hoàn toàn. Marmoush suýt hoàn tất cú hat-trick, còn Erling Haaland khiến Ramsdale phải hai lần trổ tài cứu thua ở những phút cuối.

Chiến thắng thuyết phục này giúp Man City quên đi nỗi thất vọng sau trận hòa Tottenham, đồng thời giành vé vào chung kết Carabao Cup lần đầu tiên kể từ năm 2021, nơi họ sẽ đối đầu Arsenal. Trong khi đó, Newcastle tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng với thất bại thứ 3 trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường.