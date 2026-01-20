Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Việt Nam tụt hạng FIFA

  • Thứ ba, 20/1/2026 09:01 (GMT+7)
Sáng 20/1, vị trí của tuyển Việt Nam có sự thay đổi nhỏ sau khi FIFA công bố bảng xếp hạng các đội tuyển nam quốc gia.

Tuyển Việt Nam tụt một bậc trên BXH FIFA.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik tụt một bậc, rơi xuống hạng 108 thế giới với tổng điểm 1.189,51. Việc tụt hạng không đến từ thành tích thi đấu kém, mà chủ yếu xuất phát từ yếu tố kỹ thuật trong cách tính điểm của FIFA. Kể từ lần công bố gần nhất, "Những chiến binh Sao Vàng" không thi đấu bất kỳ trận quốc tế chính thức nào, khiến điểm số không được cộng thêm và bị các đội khác vượt lên.

Lần ra sân gần nhất của ĐT Việt Nam diễn ra vào tháng 11/2025, khi đội giành chiến thắng trước Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Sau trận đấu này, đội tuyển tạm thời không có lịch thi đấu quốc tế trong hơn 2 tháng.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào tháng 3 để chuẩn bị cho trận đấu then chốt với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Đây không chỉ là cuộc đối đầu mang ý nghĩa quyết định tấm vé đi tiếp, mà còn có tác động trực tiếp đến điểm số và thứ hạng FIFA của đội tuyển.

Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt Nam vẫn giữ vị trí thứ hai, xếp sau Thái Lan, đội đang đứng hạng 96 thế giới. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Malaysia (121), Indonesia (122) và Philippines (136). Trong nhóm này, Malaysia và Indonesia không có biến động về thứ hạng.

Tại châu Á, tuyển Việt Nam hiện xếp thứ 19, đứng ngay sau Kyrgyzstan. Dẫn đầu khu vực vẫn là Nhật Bản, theo sau là Iran, Hàn Quốc, Australia và Uzbekistan.

Ở nhóm dẫn đầu, trật tự gần như không thay đổi với Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha và Hà Lan lần lượt chiếm 7 vị trí đầu. Morocco gây chú ý khi vươn lên hạng 8 nhờ hành trình vào chung kết CAN Cup. Senegal cũng tăng mạnh 7 bậc, lên hạng 12 sau chức vô địch CAN Cup.

FIFA dự kiến sẽ công bố bảng xếp hạng tiếp theo vào ngày 1/4.

Minh Nghi

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

