Quan chức bóng đá Đức kêu gọi bàn chuyện tẩy chay World Cup 2026

  • Chủ nhật, 25/1/2026 05:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phía Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) công khai bày tỏ quan điểm về khả năng không dự World Cup 2026, trong bối cảnh giải đấu được tổ chức tại Bắc Mỹ đang vấp phải những tranh cãi.

Chuyện Đức có thể bỏ World Cup không còn là tin đồn.

Mỹ giữ vai trò trung tâm khi tổ chức phần lớn các trận đấu ở World Cup 2026, gồm chung kết cùng toàn bộ vòng bán kết và tứ kết. Tuy nhiên, diễn biến gần đây liên quan đến vấn đề Greenland khiến bầu không khí xung quanh ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở nên phức tạp hơn.

Trả lời báo chí Đức, ông Oke Gottlich, Phó Chủ tịch DFB, cho biết đã đến lúc cộng đồng bóng đá cần thảo luận nghiêm túc về khả năng đưa ra những phản ứng cứng rắn, thậm chí cả phương án không tham dự giải đấu. Theo ông, những gì xảy ra hiện nay đặt ra câu hỏi lớn về các giá trị mà thể thao đỉnh cao luôn theo đuổi.

"Cá nhân tôi tự hỏi khi nào thì chúng ta nên bắt đầu nói chuyện một cách cụ thể về khả năng tẩy chay World Cup 2026. Với tôi, thời điểm đó đã đến", ông Gottlich nhấn mạnh, đồng thời dẫn lại tiền lệ lịch sử của các kỳ Olympic từng bị tẩy chay trong thập niên 1980 để cho thấy thể thao không thể hoàn toàn đứng ngoài những biến động lớn của thế giới.

Không chỉ Đức, một số Liên đoàn Bóng đá châu Âu khác cũng lên tiếng bày tỏ sự quan ngại, dù quan điểm chưa có sự thống nhất. Hà Lan cho biết đang theo dõi sát diễn biến và có thể không dự World Cup nếu cần thiết, trong khi Pháp khẳng định chưa ủng hộ phương án tẩy chay.

Trong bối cảnh những tranh luận vẫn chưa lắng xuống, khả năng "Cỗ xe tăng" xuất hiện tại ngày hội bóng đá thế giới đang trở thành dấu hỏi lớn.

Vì sao Kimmich né tránh tranh luận tẩy chay World Cup?

Trước làn sóng tranh cãi về khả năng tẩy chay World Cup 2026, Joshua Kimmich chọn đứng ngoài chính trị để bảo vệ sự tập trung thuần túy cho bóng đá.

39:2359 hôm qua

Ancelotti kiếm bộn tiền nếu vô địch World Cup

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) và HLV Carlo Ancelotti đang hoàn tất các bước cuối cùng để gia hạn hợp đồng, với thời hạn mới kéo dài đến sau World Cup 2030.

43:2599 hôm qua

Chủ tịch FIFA gây tranh cãi

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gây chú ý sau phát biểu gây tranh cãi tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, trong bối cảnh World Cup 2026 sắp khởi tranh.

06:39 23/1/2026

